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Enquete Lance!: quais reservas do Brasil merecem titularidade na Copa?

Você opina: o que faria no lugar de Carlo Ancelotti?

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 12:18
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Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo
Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

É hora de você se colocar no lugar de Carlo Ancelotti. Será que, depois do empate com Marrocos, o italiano promoverá mudanças no time titular contra o Haiti? O Lance! quer saber a SUA OPINIÃO. Na enquete abaixo, selecione de um a 11 onze jogadores que ficaram no banco de reservas na primeira partida da Copa do Mundo e que merecem vaga no próximo onze inicial. Depois, veja o resultado parcial e compartilhe com os amigos!

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    O Brasil empatou com Marrocos por 1 a 1 no último sábado (13), estreia dos dois países na Copa do Mundo de 2026. A escalação titular teve: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago. Ao longo do jogo, Danilo Luiz, Fabinho, Danilo Santos, Luiz Henrique e Matheus Cunha vieram do banco. A próxima partida, contra o Haiti, será na sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em Filadélfia (EUA).

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