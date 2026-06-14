Endrick desabafa com Neymar após não entrar em Brasil x Marrocos: 'Se pudesse' Jovem atacante não entrou na estreia da Seleção na Copa do Mundo

Endrick viveu uma estreia frustrante na Copa do Mundo de 2026. Apesar da expectativa da torcida para vê-lo em campo, o atacante de 19 anos não saiu do banco de reservas no empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, no último sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C.

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Durante a transmissão da TV Globo, as câmeras flagraram um momento de desabafo do jovem atacante. Em conversa com Neymar, que acompanhava a partida, Endrick demonstrou sua vontade de ajudar a Seleção Brasileira.

"Mas é isso, né? Se eu pudesse, eu entrava", disse o jogador, em imagens exibidas pela emissora.

Veja o vídeo:

Após o confronto, o treinador italiano foi questionado sobre a ausência de Endrick em campo, mas evitou comentar individualmente a situação do jogador.

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— Eu não estou aqui para falar individualmente de um jogador, falo da equipe. A equipe no primeiro tempo não jogou bem, no segundo tempo foi melhor. Tivemos algumas oportunidades. Temos que acertar mais — afirmou Ancelotti.

Endrick chegou à Copa em alta após marcar o gol da vitória do Brasil sobre o Egito no último amistoso preparatório para o Mundial. Pela Seleção principal, o atacante acumula números expressivos: são quatro gols e uma assistência em partidas oficiais e amistosas.

Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito (Foto: Ira L. Black/AFP)

Além dos números, o jovem tem se destacado por sua capacidade de decidir jogos. Em todas as cinco participações diretas em gols pela Seleção, Endrick ajudou o Brasil a sair de uma situação de empate ou desvantagem no placar durante o segundo tempo.

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