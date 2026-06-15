Desafio Lance!: uma pergunta para cada seleção que joga pela Copa nesta segunda (15/06)
Espanha, Bélgica e Uruguai estão entre as equipes que estreiam
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 04:00
Você sabe tudo de Copa do Mundo? No desafio desta segunda-feira (15), o Lance! elaborou uma pergunta sobre cada uma das seleções que entrarão em campo pelo Mundial: Espanha, Cabo Verde, Bélgica, Egito, Arábia Saudita, Uruguai, Irã e Nova Zelândia. Preparado? Então vamos nessa: responda a cada questão, confira a resposta correta e veja o seu desempenho no final. Depois, compartilhe com os amigos, é claro!
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Calendário da Copa nesta segunda:
- Grupo H: Espanha x Cabo Verde, às 13h (de Brasília), em Atlanta (EUA)
- Grupo G: Bélgica x Egito, às 16h (de Brasília), em Seattle (EUA)
- Grupo H: Arábia Saudita x Uruguai, às 19h (de Brasília), em Miami (EUA)
- Grupo G: Irã x Nova Zelândia - 22h (de Brasília), em Los Angeles (EUA)
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