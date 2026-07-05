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Marquinhos fala sobre decisão contra a Noruega: 'Final'

Zagueiro destacou a preparação da Seleção para o mata-mata

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/07/2026 16:34
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Marquinhos dá entrevista coletiva antes do jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo de 2026
Marquinhos falou em entrevista antes da bola rolar contra Noruega (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Marquinhos projetou o confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. As seleções se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos.

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    • Capitão da equipe brasileira, o zagueiro destacou a preparação para encarar o ataque adversário e reforçou a importância da partida.

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    — A gente está preparado para enfrentar esse estilo de seleção. Treinamos, fizemos alguns ajustes para que a gente possa estar neutralizando bem esse ataque que a gente sabe que é muito qualificado deles. Então é fazer um bom jogo. Como eu venho dizendo sempre: cada jogo vai ser uma final, então não existe o dia de amanhã, não existe deixar para depois, a gente entra em campo hoje para ir buscar essa vitória — disse à TV Globo.

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    O Brasil garantiu vaga nas oitavas de final após vencer o Japão por 2 a 1. A classificação veio com emoção, já que Gabriel Martinelli marcou o gol da virada aos 50 minutos do segundo tempo. Antes, Casemiro havia balançado as redes no início da etapa final.

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    • Do outro lado, a Noruega avançou ao mata-mata ao derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1 nos 16 avos de final. Nusa abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Haaland definiu a vitória nos minutos finais. Na fase de grupos, os noruegueses venceram Iraque e Senegal, mas foram superados pela França, encerrando a participação na segunda colocação do Grupo I.

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    Marquinhos também ressaltou a evolução da Seleção ao longo da competição e destacou o ganho de confiança da equipe com o avanço no torneio.

    — Quando vamos passando pela competição, vamos ganhando confiança, acostumando, com a pressão, com tudo que envolve. Estamos crescendo e ganhando confiança. Mas cada jogo tem sua história. É manter os pés no chão e fazer o que tem que fazer dentro de campo — completou.

    Gabriel Magalhães, Alisson, Marquinhos e Fabinho celebram vitória do Brasil
    Gabriel Magalhães, Alisson, Marquinhos e Fabinho celebram vitória do Brasil na fase anterior (Foto: REUTERS/Paul Childs)

    Quem são os destaques da Noruega?

    Os principais destaques individuais da Noruega nesta Copa do Mundo são do setor ofensivo, cada um com um papel essencial para o funcionamento do time treinado por Stale Solbakken. O maestro é Martin Odegaard, meia do Arsenal, que dita o ritmo de jogo e escolhe quando segurar a bola ou acelerar o ataque com passes verticais.

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    O ponta Antonio Nusa, promessa de 21 anos do RB Leipzig, é quem oferece o diferencial do 1x1, das jogadas individuais desequilibrantes. E o maior astro, claro, é o goleador Erling Haaland, do Manchester City.

    Este trio torna a seleção norueguesa letal e versátil. Odegaard, que já distribuiu três assistências no Mundial, é um perigo sempre que tem a bola, seja com ela rolando ou parada. Quando puxa os contra-ataques noruegueses, mapeia as movimentações de NusaHaaland e Alexander Sorloth, o outro elemento do quarteto ofensivo.

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    Nusa é essencial para a Noruega por ser capaz de desequilibrar mesmo quando o futebol coletivo da seleção nórdica não funciona. É o tipo de jogador que requer marcação dupla ou cobertura muito atenta todas as vezes em que recebe a bola na lateral do campo. Assim, inclusive, marcou golaço contra a Costa do Marfim na última fase: balançou para cima do defensor, puxou para dentro e acertou lindo chute na gaveta, tirando o 0 a 0 parcial do placar.

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