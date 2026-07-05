Marquinhos fala sobre decisão contra a Noruega: 'Final' Zagueiro destacou a preparação da Seleção para o mata-mata

Marquinhos projetou o confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. As seleções se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos.

Capitão da equipe brasileira, o zagueiro destacou a preparação para encarar o ataque adversário e reforçou a importância da partida.

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— A gente está preparado para enfrentar esse estilo de seleção. Treinamos, fizemos alguns ajustes para que a gente possa estar neutralizando bem esse ataque que a gente sabe que é muito qualificado deles. Então é fazer um bom jogo. Como eu venho dizendo sempre: cada jogo vai ser uma final, então não existe o dia de amanhã, não existe deixar para depois, a gente entra em campo hoje para ir buscar essa vitória — disse à TV Globo.

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O Brasil garantiu vaga nas oitavas de final após vencer o Japão por 2 a 1. A classificação veio com emoção, já que Gabriel Martinelli marcou o gol da virada aos 50 minutos do segundo tempo. Antes, Casemiro havia balançado as redes no início da etapa final.

Do outro lado, a Noruega avançou ao mata-mata ao derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1 nos 16 avos de final. Nusa abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Haaland definiu a vitória nos minutos finais. Na fase de grupos, os noruegueses venceram Iraque e Senegal, mas foram superados pela França, encerrando a participação na segunda colocação do Grupo I.

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Marquinhos também ressaltou a evolução da Seleção ao longo da competição e destacou o ganho de confiança da equipe com o avanço no torneio.

— Quando vamos passando pela competição, vamos ganhando confiança, acostumando, com a pressão, com tudo que envolve. Estamos crescendo e ganhando confiança. Mas cada jogo tem sua história. É manter os pés no chão e fazer o que tem que fazer dentro de campo — completou.

Gabriel Magalhães, Alisson, Marquinhos e Fabinho celebram vitória do Brasil na fase anterior (Foto: REUTERS/Paul Childs)

Quem são os destaques da Noruega?

Os principais destaques individuais da Noruega nesta Copa do Mundo são do setor ofensivo, cada um com um papel essencial para o funcionamento do time treinado por Stale Solbakken. O maestro é Martin Odegaard, meia do Arsenal, que dita o ritmo de jogo e escolhe quando segurar a bola ou acelerar o ataque com passes verticais.

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O ponta Antonio Nusa, promessa de 21 anos do RB Leipzig, é quem oferece o diferencial do 1x1, das jogadas individuais desequilibrantes. E o maior astro, claro, é o goleador Erling Haaland, do Manchester City.

Este trio torna a seleção norueguesa letal e versátil. Odegaard, que já distribuiu três assistências no Mundial, é um perigo sempre que tem a bola, seja com ela rolando ou parada. Quando puxa os contra-ataques noruegueses, mapeia as movimentações de Nusa, Haaland e Alexander Sorloth, o outro elemento do quarteto ofensivo.

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Nusa é essencial para a Noruega por ser capaz de desequilibrar mesmo quando o futebol coletivo da seleção nórdica não funciona. É o tipo de jogador que requer marcação dupla ou cobertura muito atenta todas as vezes em que recebe a bola na lateral do campo. Assim, inclusive, marcou golaço contra a Costa do Marfim na última fase: balançou para cima do defensor, puxou para dentro e acertou lindo chute na gaveta, tirando o 0 a 0 parcial do placar.

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