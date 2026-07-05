Previsão indica tempestades no horário de Inglaterra x México pela Copa Meteorologista afirma que risco de raios é elevado na Cidade do México e pode provocar atraso no início da partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo

A previsão do tempo voltou a aumentar a preocupação para o duelo entre Inglaterra e México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo a meteorologista Jo Wheeler, da emissora inglesa Sky News, há entre 80% e 90% de probabilidade de tempestades no horário previsto para o início da partida, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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Risco elevado de raios

De acordo com Wheeler, o cenário é típico desta época do ano na capital mexicana. As manhãs costumam ser ensolaradas, mas, com o aumento da temperatura durante a tarde, nuvens carregadas se formam e dão origem a tempestades.

— Há provavelmente entre 80% e 90% de chance de tempestades na Cidade do México no horário do início da partida. É um clima típico da cidade: manhã ensolarada, formação de nuvens ao longo do dia e, no fim da tarde, começam as tempestades — afirmou.

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A meteorologista destacou que os temporais podem ser intensos, com grande volume de chuva em pouco tempo, raios frequentes e risco de alagamentos.

— As tempestades podem ser bastante dramáticas, não apenas pelos raios e trovões, mas também pela quantidade de chuva que cai rapidamente, o que pode provocar inundações repentinas — completou.

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Visão aérea do reformado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Carl de Souza / AFP)

Jogo pode ser atrasado

Pelas regras da Fifa, caso seja registrado um raio em um raio de aproximadamente 13 quilômetros do estádio, a partida deve ser adiada por pelo menos 30 minutos. Se um novo raio for detectado durante esse período, a contagem é reiniciada. Para Jo Wheeler, as chances de esse protocolo precisar ser aplicado são altas.

— A probabilidade de um raio cair a menos de oito milhas do estádio é muito grande. Nesse caso, são 30 minutos de espera para o início do jogo, e qualquer novo raio faz a contagem recomeçar. Isso pode acontecer repetidas vezes ao longo da noite — explicou.

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México e Inglaterra vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Fotos: ALFREDO ESTRELLA / AFP e ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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