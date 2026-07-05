Casa Branca liga para a Fifa por revisão do cartão vermelho de Balogun, diz jornalista Governo dos Estados Unidos procurou Gianni Infantino para pedir a revisão da expulsão de Folarin Balogun

A anulação da suspensão de Folarin Balogun, atacante dos Estados Unidos, teve participação da Casa Branca. Segundo o jornalista Ben Jacobs, correspondente do "GiveMeSport", o governo norte-americano entrou em contato diretamente com a Fifa para pedir ao presidente da entidade, Gianni Infantino, que revisasse o cartão vermelho aplicado, pelo árbitro brasileiro Raphael Claus, ao jogador na partida contra a Bósnia e Herzegovina. Com a decisão, Balogun foi liberado para enfrentar a Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Pouco depois, a Fifa decidiu suspender os efeitos da expulsão, liberando o atacante para o jogo desta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília). Após a decisão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o desfecho nas redes sociais.

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"Obrigado à Fifa por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça!", escreveu Trump na plataforma Truth Social.

Trump ao lado do presidente da Fifa (Foto: Divulgação)

Fifa nega influência política

De acordo com Ben Jacobs, a Fifa foi procurada para comentar a suposta atuação da Casa Branca. A entidade preferiu não abordar diretamente o contato e afirmou apenas que a decisão foi tomada por seu comitê disciplinar independente.

Fontes da própria Fifa disseram ao jornalista que um eventual pedido da Casa Branca não poderia interferir no julgamento, já que os poderes previstos no Artigo 27 do Código Disciplinar garantem autonomia ao painel responsável pelas decisões.

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Entenda o caso Balogun

Balogun foi expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina após uma entrada em Tarik Muharemovic. Pela regra geral da competição, prevista no Artigo 10.5 do regulamento disciplinar, o atacante deveria cumprir suspensão automática de uma partida.

Inicialmente, dirigentes da própria Fifa afirmaram ao The Athletic que não haveria possibilidade de recurso contra o cartão vermelho ou contra a suspensão automática.

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No entanto, o órgão disciplinar utilizou o Artigo 27 do Código Disciplinar para suspender a execução da punição. Dessa forma, Balogun foi liberado para atuar normalmente contra a Bélgica.

Em comunicado, a Fifa informou que a suspensão ficará em período probatório por um ano. Caso o atacante volte a cometer uma infração semelhante nesse intervalo, a punição poderá ser reativada, além da aplicação de novas sanções.

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Caso lembra situação de Cristiano Ronaldo

Segundo o "The Athletic", há um precedente recente envolvendo Cristiano Ronaldo. Antes da Copa do Mundo, o capitão de Portugal recebeu uma suspensão de três partidas da Fifa, mas cumpriu apenas um jogo. As outras duas ficaram suspensas por um período probatório de um ano, mecanismo semelhante ao aplicado agora a Balogun.

Procuradas pelo veículo norte-americano, a Fifa e a Federação de Futebol dos Estados Unidos não comentaram os detalhes da decisão.

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