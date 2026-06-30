logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Haaland decide no fim, Noruega elimina Costa do Marfim e encara o Brasil na Copa

Camisa 9 marcou aos 40 minutos do segundo tempo e garantiu a classificação às oitavas de final.

PorVitor PalharesEnviado Especial
30/06/2026 16:02
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
De braços abertos com as mãos para cima, Haaland comemora gol da Noruega
Haaland comemora segundo gol da Noruega (Foto: Paul ELLIS / AFP)

DALLAS, TX (EUA) - A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (30), no AT&T Stadium, em Dallas, e agora enfrenta o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nusa, no primeiro tempo, e Haaland, nos minutos finais, marcaram para os europeus, enquanto Diallo, que saiu do banco de reservas, descontou. Com o resultado, os marfinenses se despedem da competição após a primeira classificação da história ao mata-mata.

continua após a publicidade
  • Matheus Cunha abraçando um jogador do Japão após o confronto da Copa do Mundo

    Ex-jogador da Seleção critica atitude de Cunha contra o Japão: ‘Vergonha’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Lucas Paquetá jogando pela Seleção Brasileira contra o Japão na Copa do Mundo de 2026

    CBF confirma lesão de Paquetá e meia vira dúvida na Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora

    • + CBF confirma lesão de Paquetá e meia vira dúvida na Seleção Brasileira

    Agora, a Seleção Brasileira terá Haaland pelo caminho na busca pelo hexacampeonato. As equipes se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Será a segunda partida da Seleção no estádio, onde empatou por 1 a 1 com o Marrocos na estreia da fase de grupos.

    🧮 Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa 2026

    Noruega supera pressão inicial e abre vantagem

    Como esperado, a Noruega iniciou a partida com maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances de gol. Aos poucos, a Costa do Marfim equilibrou as ações e passou a ameaçar em jogadas pelos lados. Na melhor oportunidade da equipe na primeira etapa, Pépé recebeu bom passe de Diomande, mas finalizou sem direção.

    continua após a publicidade

    Sem conseguir construir jogadas coletivas com frequência, a Noruega encontrou no talento individual de Nusa a solução para abrir o placar. O atacante arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo de Fofana, aos 39 minutos, para marcar seu primeiro gol neste Mundial. Ainda antes do intervalo, Haaland teve a chance de ampliar a vantagem ao receber na pequena área, mas parou no bloqueio da defesa marfinense.

    Antonio nusa comemora gol marcado pela noruega
    Nusa comemora primeiro gol da Noruega em vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, pela Copa do Mundo (Photo by Paul ELLIS / AFP)

    Costa do Marfim iguala após mudanças da comissão técnica, mas a estrela de Haaland brilha no fim

    A Costa do Marfim retornou para a segunda etapa com a necessidade de anotar um gol para não ser eliminada da Copa do Mundo. A pressão, mesmo desorganizada em alguns momentos, surtiu efeito, e os africanos foram as redes com Diallo, que deixou o banco de reservas e marcou após ótima jogada individual.

    continua após a publicidade

    A estrela de Haaland voltou a brilhar nesta edição da Copa. O atacante, praticamente sem marcação, recebeu passe dentro da área e apenas desviou para o fundo das redes, recolocando a Noruega em vantagem no Texas. Já nos acréscimos, Nyland fez uma defesa decisiva para garantir a vitória por 2 a 1.

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Dos pés dele saiu a resposta da Noruega. Haaland teve atuação apagada ao longo dos 16 avos de final, mas aproveitou a segunda grande oportunidade que teve e recolocou os noruegueses em vantagem, ao apenas empurrar a bola para o fundo do gol.

    Deu aula 🏅

    Amad Diallo saiu do banco no segundo tempo para mudar a dinâmica da partida. Em boa jogada individual, deixou o marcador no chão com um drible curto e finalizou para igualar o placar em um golaço.

    Ficou abaixo 📉

    A defesa da Costa do Marfim foi um dos pontos negativos da partida. Em diversos momentos, a dupla de zaga falhou na comunicação e, no lance decisivo, viu a Noruega trabalhar bem a posse de bola para voltar a ter vantagem no placar.

    Não vou ver isso sozinho 👀

    Haaland teve a oportunidade de ampliar para a Noruega na última chance de perigo da primeira etapa, após receber a bola na pequena área. A finalização do atacante, no entanto, foi bloqueada pela defesa marfinense.

    ✅ FICHA TÉCNICA
    COSTA DO MARFIM 1 x 2 NORUEGA
    Copa do Mundo - 2ª Fase - 16 avos de final

    📅 Data e hora: terça-feira, 30 de junho de 2026, às 14h (de Brasília);
    📍 Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA);
    🥅 Gols: Antonio Nusa (39'/1°T), Diallo (28'/2°T) e Haaland (40'/2°T);
    🟨 Cartões amarelos: Nusa (NOR);
    🏟️ Público: 69.665 espectadores.

    COSTA DO MARFIM (Técnico: Emerse Faé)
    Fofana; Doué, Kossonou, Agbadou e Konan (Bazoumana Touré); Sangaré; Kessié, Oulai (Amad Diallo), Pepé (Oumar Diakité) e Diomande (Evann Guessand); Bonny (Elye Wahi).

    NORUEGA (Técnico: Stale Solbakken)
    Nyland; Pedersen (Fredrik Aursnes), Ajer, Heggem e Wolfe; Berg, Berge e Odegaard; Nusa (Andreas Schjelderup), Sorloth (Oscar Bobb) e Haaland.

    🧑‍⚖️ Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela), auxiliado por Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela); Juan Gabriel Benítez (Paraguai) é o quarto árbitro.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Elenco de Marrocos perfilado durante cobranças de pênaltis
    Copa do Mundo 2026Quem ganhou ontem: Holanda ou Marrocos? Decisão nos pênaltis define classificado na Copa do MundoHá 6 minutos
    Haaland comemorando o gol da classificação da Noruega contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Dê suas notas: Noruega bate Costa do Marfim e vai encarar o Brasil nas oitavasHá 11 minutos
    Carlo Ancelotti cruza os braços em treino do Brasil em Houston
    Fora de CampoVídeo de Ancelotti 'revoltado' em treino da Seleção viraliza: 'Trauma'Há 21 minutos
    Haaland comemorando o gol da classificação da Noruega contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Costa do Marfim x Noruega: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do MundoHá 24 minutos
    FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NOR
    Copa do Mundo 2026Noruega é o único país europeu que o Brasil nunca venceu; veja retrospectoHá 36 minutos
    Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Brasil x Noruega: data e horário do jogo das oitavas da Copa do MundoHá 41 minutos

    Mais LANCE!

    Memphis Depay, do Corinthians, na eliminação da Holanda
    Decisão de técnico da Holanda sobre Memphis Depay repercute: 'Não dá'
    Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Leitores do Lance! apontam rival do Brasil nas oitavas da Copa
    O atacante da Noruega, Erling Braut Haaland (nº 09), realiza aquecimento antes da partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Noruega, no Dallas Stadium, em Arlington (Foto: Paul Ellis / Afp)
    Haaland provoca 'terremoto' na Noruega com gols na Copa do Mundo
    Musa, da Noruega, comemorando contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Golaço de 'Neymar' da Noruega contra Costa do Marfim assusta: 'Muito cuidado'
    Neymar olhando para cima durante partida com o Japão, na Copa do Mundo 2026, vestindo casaco verde da Seleção
    Leitura labial flagra Neymar dando conselho a Rayan durante Brasil x Japão
    Antonio Nusa comemora de joelhos e dedos indicadores apontados para o alto o gol marcado pela Noruega contra Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Quem é Antonio Nusa, o 'Neymar norueguês' que vem colocando a Noruega no caminho do Brasil
    Gakpo e De Jong lamentam queda da Holanda para Marrocos nos pênaltis
    Análise: bola aérea afunda o sonho da Holanda de sair do 'quase' na Copa
    Presidente da AFA, Chiqui Tapia em evento da Federação da Argentina
    Presidente da AFA pede mais ingressos para torcida da Argentina contra Cabo Verde
    Matheus Cunha abraçando um jogador do Japão após o confronto da Copa do Mundo
    Ex-jogador da Seleção critica atitude de Cunha contra o Japão: 'Vergonha'
    Vozinha no aquecimento para Cabo Verde x Uruguai pela Copa do Mundo
    Goleiro Vozinha ganha homenagem no interior de São Paulo
    Haaland tenta manter média de gols para fazer história com a Noruega na Copa
    Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Eliminação da Alemanha na Copa vira destaque de audiência no SBT
    Endrick atuando durante a partida contra o Japão.
    Endrick valoriza período fora do Real Madrid: 'Mudou a minha história'