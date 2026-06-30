Haaland decide no fim, Noruega elimina Costa do Marfim e encara o Brasil na Copa Camisa 9 marcou aos 40 minutos do segundo tempo e garantiu a classificação às oitavas de final.

DALLAS, TX (EUA) - A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (30), no AT&T Stadium, em Dallas, e agora enfrenta o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nusa, no primeiro tempo, e Haaland, nos minutos finais, marcaram para os europeus, enquanto Diallo, que saiu do banco de reservas, descontou. Com o resultado, os marfinenses se despedem da competição após a primeira classificação da história ao mata-mata.

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Agora, a Seleção Brasileira terá Haaland pelo caminho na busca pelo hexacampeonato. As equipes se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Será a segunda partida da Seleção no estádio, onde empatou por 1 a 1 com o Marrocos na estreia da fase de grupos.

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Noruega supera pressão inicial e abre vantagem

Como esperado, a Noruega iniciou a partida com maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances de gol. Aos poucos, a Costa do Marfim equilibrou as ações e passou a ameaçar em jogadas pelos lados. Na melhor oportunidade da equipe na primeira etapa, Pépé recebeu bom passe de Diomande, mas finalizou sem direção.

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Sem conseguir construir jogadas coletivas com frequência, a Noruega encontrou no talento individual de Nusa a solução para abrir o placar. O atacante arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo de Fofana, aos 39 minutos, para marcar seu primeiro gol neste Mundial. Ainda antes do intervalo, Haaland teve a chance de ampliar a vantagem ao receber na pequena área, mas parou no bloqueio da defesa marfinense.

Nusa comemora primeiro gol da Noruega em vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, pela Copa do Mundo (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Costa do Marfim iguala após mudanças da comissão técnica, mas a estrela de Haaland brilha no fim

A Costa do Marfim retornou para a segunda etapa com a necessidade de anotar um gol para não ser eliminada da Copa do Mundo. A pressão, mesmo desorganizada em alguns momentos, surtiu efeito, e os africanos foram as redes com Diallo, que deixou o banco de reservas e marcou após ótima jogada individual.

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A estrela de Haaland voltou a brilhar nesta edição da Copa. O atacante, praticamente sem marcação, recebeu passe dentro da área e apenas desviou para o fundo das redes, recolocando a Noruega em vantagem no Texas. Já nos acréscimos, Nyland fez uma defesa decisiva para garantir a vitória por 2 a 1.

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Dos pés dele saiu a resposta da Noruega. Haaland teve atuação apagada ao longo dos 16 avos de final, mas aproveitou a segunda grande oportunidade que teve e recolocou os noruegueses em vantagem, ao apenas empurrar a bola para o fundo do gol.

Deu aula 🏅

Amad Diallo saiu do banco no segundo tempo para mudar a dinâmica da partida. Em boa jogada individual, deixou o marcador no chão com um drible curto e finalizou para igualar o placar em um golaço.

Ficou abaixo 📉

A defesa da Costa do Marfim foi um dos pontos negativos da partida. Em diversos momentos, a dupla de zaga falhou na comunicação e, no lance decisivo, viu a Noruega trabalhar bem a posse de bola para voltar a ter vantagem no placar.

Não vou ver isso sozinho 👀

Haaland teve a oportunidade de ampliar para a Noruega na última chance de perigo da primeira etapa, após receber a bola na pequena área. A finalização do atacante, no entanto, foi bloqueada pela defesa marfinense.

✅ FICHA TÉCNICA

COSTA DO MARFIM 1 x 2 NORUEGA

Copa do Mundo - 2ª Fase - 16 avos de final

📅 Data e hora: terça-feira, 30 de junho de 2026, às 14h (de Brasília);

📍 Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA);

🥅 Gols: Antonio Nusa (39'/1°T), Diallo (28'/2°T) e Haaland (40'/2°T);

🟨 Cartões amarelos: Nusa (NOR);

🏟️ Público: 69.665 espectadores.

COSTA DO MARFIM (Técnico: Emerse Faé)

Fofana; Doué, Kossonou, Agbadou e Konan (Bazoumana Touré); Sangaré; Kessié, Oulai (Amad Diallo), Pepé (Oumar Diakité) e Diomande (Evann Guessand); Bonny (Elye Wahi).

NORUEGA (Técnico: Stale Solbakken)

Nyland; Pedersen (Fredrik Aursnes), Ajer, Heggem e Wolfe; Berg, Berge e Odegaard; Nusa (Andreas Schjelderup), Sorloth (Oscar Bobb) e Haaland.

🧑‍⚖️ Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela), auxiliado por Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela); Juan Gabriel Benítez (Paraguai) é o quarto árbitro.

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