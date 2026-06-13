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Imprensa internacional detona estreia do Brasil e coloca Vini Jr como salvador de Ancelotti

Atacante marcou o gol do empate da Seleção Brasileira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 22:40
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Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, neste sábado (13), pela estreia da Copa do Mundo de 2026, ganhou destaque nos principais veículos esportivos do mundo. Enquanto parte da imprensa exaltou a atuação marroquina e o talento de Vini Jr., outros jornais questionaram se a seleção de Carlo Ancelotti realmente tem condições de brigar pelo título.

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    O jornal inglês The Athletic foi um dos mais críticos. Em sua análise, o veículo levantou a dúvida sobre o peso da camisa brasileira na atualidade e questionou se os adversários ainda temem a seleção pentacampeã.

    "Brasil sofre em empate com Marrocos: as seleções ainda temem os pentacampeões?", estampou a publicação.

    Manchete do &quot;The Athletic&quot; após a estreia do Brasil (Foto: Reprodução/ The Athletic)
    Manchete do "The Athletic" após a estreia do Brasil (Foto: Reprodução/ The Athletic)

    Na Argentina, o Olé valorizou o equilíbrio do confronto e a atuação dos marroquinos.

    "Brasil não passou do empate com um valente Marrocos", escreveu o diário, destacando que a equipe africana fez um grande primeiro tempo e mereceu o resultado.

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    Manchete do &quot;Olé&quot; após a estreia do Brasil (Foto: Reprodução/ Olé)
    Manchete do "Olé" após a estreia do Brasil (Foto: Reprodução/ Olé)

    Já na França, o tradicional L'Équipe ressaltou a falta de um vencedor no primeiro grande duelo da Copa.

    "Dois belos gols, mas nenhum vencedor entre Brasil e Marrocos no primeiro grande jogo do Mundial", destacou o jornal.

    Manchete do &quot;L'Équipe&quot; após a estreia do Brasil (Foto: Reprodução/ L'Équipe)
    Manchete do "L'Équipe" após a estreia do Brasil (Foto: Reprodução/ L'Équipe)

    A imprensa espanhola dividiu atenções entre o desempenho coletivo brasileiro e o brilho individual de Vinicius Júnior. O AS exaltou o atacante do Real Madrid e definiu o duelo como um encontro entre talento e futuro.

    "Um gênio e um candidato", publicou o periódico, em referência a Vini Jr. e à seleção marroquina.

    Manchete do &quot;As&quot; após a estreia do Brasil (Foto: Reprodução/ As)
    Manchete do "As" após a estreia do Brasil (Foto: Reprodução/ As)

    Já o Marca foi direto ao afirmar que, apesar das dificuldades da equipe, Ancelotti ainda pode confiar em sua principal estrela.

    "Ancelotti sempre pode contar com Vinicius", escreveu o jornal, apontando o camisa 7 como o principal destaque brasileiro na partida.

    Manchete do &quot;Marca&quot; após a estreia do Brasil (Foto: Reprodução/ Marca)
    Manchete do "Marca" após a estreia do Brasil (Foto: Reprodução/ Marca)

    Brasil empata na estreia com Marrocos

    Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

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    Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

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