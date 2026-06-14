Seleção Brasileira define programação antes do duelo com o Haiti Após empate com o Marrocos, equipe realiza trabalhos regenerativos e ajustes táticos

A Seleção Brasileira já tem definida a programação de treinamentos para os próximos dias visando o confronto diante do Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo. Após empatar com o Marrocos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti volta as atenções para os ajustes finais antes de retornar a campo.

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Neste domingo (14), os jogadores que iniciaram a partida contra os marroquinos participam de um trabalho regenerativo às 10h30 (horário local), enquanto os demais atletas realizam atividades na academia do Hotel The Ridge.

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Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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A preparação segue na segunda-feira (15), com treinamento marcado para as 17h (horário local) no Centro de Treinamento de Columbia Park. Os primeiros 15 minutos da atividade serão abertos à imprensa, permitindo o acompanhamento inicial dos trabalhos da equipe.

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O próximo compromisso da Seleção Brasileira será na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), diante da seleção do Haiti. A comissão técnica busca aproveitar os dias de preparação para corrigir detalhes observados no empate diante do Marrocos e chegar em melhores condições para a sequência da competição.

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