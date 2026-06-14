Imprensa internacional critica atuação da Seleção, mas elogia Vini Jr: 'Salvador' Jornais da França, Espanha, Inglaterra, Itália e Argentina repercutiram o duelo

O empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, na estreia das equipes na Copa do Mundo, repercutiu de forma crítica na imprensa internacional. Embora o golaço de Vini Jr tenha sido amplamente celebrado pelos principais veículos estrangeiros, a atuação da Seleção de Carlo Ancelotti ficou longe de convencer analistas e jornalistas ao redor do mundo.

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Da Espanha à Inglaterra, passando por França, Itália e Argentina, a avaliação predominante foi de que o Brasil sofreu durante boa parte da partida e precisou recorrer ao talento individual de seu principal jogador para evitar a derrota diante dos marroquinos.

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Vini Jr recebe elogios e vira símbolo da reação brasileira

O principal destaque da repercussão internacional foi Vini Jr. Autor do gol de empate, o atacante foi apontado como o responsável por mudar o rumo de uma partida que parecia escapar do controle da Seleção.

Na Espanha, o "Marca" definiu o camisa 7 como o jogador que apareceu no momento mais delicado do Brasil. O jornal destacou que a equipe era dominada por Marrocos até a arrancada individual que resultou no empate.

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Primeiro parágrafo do Marca, elogiando Vini Jr (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: Vini fez o que se espera de um líder da Seleção. Apareceu quando seu país estava sob maior pressão para dar esperança à equipe

A publicação ainda classificou o atacante como aquele que "veio em socorro da Canarinha" e apontou o resultado como justo diante do equilíbrio construído ao longo dos 90 minutos. O francês "L'Équipe" também colocou o brasileiro no centro das atenções. Para o jornal, as ações mais perigosas da Seleção surgiram a partir de iniciativas individuais do atacante do Real Madrid, responsável por carregar o time nos momentos de maior dificuldade.

Já a "BBC" destacou que o gol surgiu justamente quando o Brasil vivia sua pior fase na partida. Em análise publicada após o jogo, o comentarista Tim Vickery resumiu a dependência brasileira do talento de seu principal jogador.

— Aqui temos um caso da estrela salvando o time.

Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

Seleção Brasileira fica abaixo das expectativas

Se houve consenso em torno do protagonismo de Vini Jr, a avaliação sobre o restante da equipe foi bem menos positiva. A BBC afirmou que o Brasil passou longos períodos sendo superado por Marrocos e observou que a Seleção esteve distante do futebol que normalmente acompanha sua condição de candidata ao título. O veículo destacou dificuldades na construção das jogadas, problemas técnicos e a falta de controle no meio-campo. A análise foi reforçada pelo ex-jogador Gus Poyet, que demonstrou surpresa com o desempenho apresentado pelos brasileiros.

Trecho da análise do ex-jogador Gus Poyet, à BBC (Foto: Reprodução/BBC)

Tradução: Esperávamos mais deles. Fiquei surpreso com o quão ruins foram tecnicamente hoje.

Na Espanha, o "AS" avaliou que o Brasil demorou a encontrar respostas para a superioridade marroquina e classificou os minutos iniciais da partida como um cenário próximo de um pesadelo para a equipe de Ancelotti. O jornal também apontou problemas no setor de criação e considerou que o meio-campo brasileiro foi dominado durante boa parte do confronto.

Trecho da matéria do Diario AS, criticando a atuação do Brasil (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: Mas o Brasil pecou pelo excesso de confiança. Acreditavam ser superiores e que seus craques poderiam compensar a força da equipe, apesar dos alertas de Ancelotti antes da partida. A dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães sucumbiu à superioridade numérica de Ouhabi no meio-campo. Não conseguiam sair jogando desde a defesa e, para piorar a situação, o azar de Paquetá continuou. Sua função era jogar entre as linhas e tocar para os lados, onde Vini e Raphinha aguardavam. Ele não fez nenhuma das duas coisas. Errático, displicente e, para completar, constantemente colocando seus próprios companheiros em perigo

A crítica mais contundente veio do "The Athletic". Em sua análise pós-jogo, o portal afirmou que o resultado acabou sendo melhor do que a atuação apresentada pela Seleção. O veículo destacou que a equipe viveu dificuldades em praticamente todos os setores e considerou que o empate só aconteceu graças a uma jogada individual de Vini Jr. Em outro texto publicado após a partida, o portal questionou se os principais candidatos ao título realmente teriam motivos para temer os pentacampeões após a estreia.

Marrocos impressiona e ganha reconhecimento

As críticas ao Brasil vieram acompanhadas de elogios ao desempenho marroquino. Diversos jornais destacaram a intensidade, a organização e a personalidade demonstradas pela seleção africana diante de um dos favoritos ao título.

O "Marca" apontou que Marrocos controlou o jogo em diversos momentos e se comportou como uma equipe capaz de repetir campanhas marcantes em grandes torneios. O jornal espanhol destacou especialmente a pressão exercida sobre a saída de bola brasileira e o domínio construído no meio-campo. O argentino "Olé" resumiu o cenário ao afirmar que o Brasil conseguiu apenas um empate diante de um adversário que mostrou coragem e competitividade durante toda a partida.

Já o "L'Équipe" definiu o confronto como a primeira grande partida desta Copa do Mundo e destacou a qualidade dos dois gols marcados no MetLife Stadium. No "The Athletic", os elogios foram direcionados principalmente ao jovem Ayyoub Bouaddi. Aos 18 anos, o meio-campista foi apontado como um dos melhores jogadores em campo e recebeu créditos pelo controle exercido pelos marroquinos na região central do gramado.

Estreia de Ancelotti gera questionamentos

A atuação brasileira também levou a imprensa internacional a discutir o trabalho de Carlo Ancelotti. O treinador comandou sua primeira partida em Copas do Mundo e precisou promover mudanças ainda no intervalo para tentar equilibrar o confronto.

A "BBC" destacou que o italiano reconheceu as dificuldades apresentadas pela equipe e admitiu que o desempenho ficou abaixo do esperado. O portal lembrou ainda que o treinador realizou alterações importantes em busca de mais equilíbrio no segundo tempo.

O "AS" avaliou que o empate reacendeu dúvidas sobre o funcionamento do meio-campo brasileiro e concluiu que o técnico terá trabalho para encontrar a melhor formação ao longo da competição. Na Itália, a "Gazzetta dello Sport" também demonstrou preocupação com o rendimento da Seleção. O tradicional diário destacou a lentidão apresentada em alguns setores, a dificuldade para controlar o jogo e a dependência das individualidades.

— É tudo isso que o Brasil tem a oferecer? Difícil acreditar.

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