logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Imprensa internacional critica atuação da Seleção, mas elogia Vini Jr: 'Salvador'

Jornais da França, Espanha, Inglaterra, Itália e Argentina repercutiram o duelo

PorRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 09:29
Supervisionado porRedação Lance!,
Favorite o Lance! no Google
Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
Paquetá em ação pela Seleção Brasileira contra Marrocos na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, na estreia das equipes na Copa do Mundo, repercutiu de forma crítica na imprensa internacional. Embora o golaço de Vini Jr tenha sido amplamente celebrado pelos principais veículos estrangeiros, a atuação da Seleção de Carlo Ancelotti ficou longe de convencer analistas e jornalistas ao redor do mundo.

continua após a publicidade
  • Treino da Seleção Brasileira no CT e Morristown

    Seleção Brasileira define programação antes do duelo com o Haiti

    Seleção Brasileira
    Há 6 minutos
  • Memphis Depay em treino da Holanda

    Possível adversária do Brasil, Holanda precisa superar sina de chegar longe, mas não vencer

    Copa do Mundo
    Há 9 horas
  • Craque Neto elogiou lateral do Corinthians (Foto: Reprodução Band)

    Neto se revolta com titular da Seleção Brasileira: ‘Joga p**** nenhuma”

    Fora de Campo
    Há 8 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Da Espanha à Inglaterra, passando por França, Itália e Argentina, a avaliação predominante foi de que o Brasil sofreu durante boa parte da partida e precisou recorrer ao talento individual de seu principal jogador para evitar a derrota diante dos marroquinos.

    continua após a publicidade

    Vini Jr recebe elogios e vira símbolo da reação brasileira

    O principal destaque da repercussão internacional foi Vini Jr. Autor do gol de empate, o atacante foi apontado como o responsável por mudar o rumo de uma partida que parecia escapar do controle da Seleção.

    Na Espanha, o "Marca" definiu o camisa 7 como o jogador que apareceu no momento mais delicado do Brasil. O jornal destacou que a equipe era dominada por Marrocos até a arrancada individual que resultou no empate.

    continua após a publicidade
    Primeiro parágrafo do Marca, elogiando Vini Jr (Foto: Reprodução/Marca)

    Tradução: Vini fez o que se espera de um líder da Seleção. Apareceu quando seu país estava sob maior pressão para dar esperança à equipe

    A publicação ainda classificou o atacante como aquele que "veio em socorro da Canarinha" e apontou o resultado como justo diante do equilíbrio construído ao longo dos 90 minutos. O francês "L'Équipe" também colocou o brasileiro no centro das atenções. Para o jornal, as ações mais perigosas da Seleção surgiram a partir de iniciativas individuais do atacante do Real Madrid, responsável por carregar o time nos momentos de maior dificuldade.

    Já a "BBC" destacou que o gol surgiu justamente quando o Brasil vivia sua pior fase na partida. Em análise publicada após o jogo, o comentarista Tim Vickery resumiu a dependência brasileira do talento de seu principal jogador.

    Aqui temos um caso da estrela salvando o time.

    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Seleção Brasileira fica abaixo das expectativas

    Se houve consenso em torno do protagonismo de Vini Jr, a avaliação sobre o restante da equipe foi bem menos positiva. A BBC afirmou que o Brasil passou longos períodos sendo superado por Marrocos e observou que a Seleção esteve distante do futebol que normalmente acompanha sua condição de candidata ao título. O veículo destacou dificuldades na construção das jogadas, problemas técnicos e a falta de controle no meio-campo. A análise foi reforçada pelo ex-jogador Gus Poyet, que demonstrou surpresa com o desempenho apresentado pelos brasileiros.

    Trecho da análise do ex-jogador Gus Poyet, à BBC (Foto: Reprodução/BBC)

    Tradução: Esperávamos mais deles. Fiquei surpreso com o quão ruins foram tecnicamente hoje.

    Na Espanha, o "AS" avaliou que o Brasil demorou a encontrar respostas para a superioridade marroquina e classificou os minutos iniciais da partida como um cenário próximo de um pesadelo para a equipe de Ancelotti. O jornal também apontou problemas no setor de criação e considerou que o meio-campo brasileiro foi dominado durante boa parte do confronto.

    Trecho da matéria do Diario AS, criticando a atuação do Brasil (Foto: Reprodução/AS)

    Tradução: Mas o Brasil pecou pelo excesso de confiança. Acreditavam ser superiores e que seus craques poderiam compensar a força da equipe, apesar dos alertas de Ancelotti antes da partida. A dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães sucumbiu à superioridade numérica de Ouhabi no meio-campo. Não conseguiam sair jogando desde a defesa e, para piorar a situação, o azar de Paquetá continuou. Sua função era jogar entre as linhas e tocar para os lados, onde Vini e Raphinha aguardavam. Ele não fez nenhuma das duas coisas. Errático, displicente e, para completar, constantemente colocando seus próprios companheiros em perigo

    A crítica mais contundente veio do "The Athletic". Em sua análise pós-jogo, o portal afirmou que o resultado acabou sendo melhor do que a atuação apresentada pela Seleção. O veículo destacou que a equipe viveu dificuldades em praticamente todos os setores e considerou que o empate só aconteceu graças a uma jogada individual de Vini Jr. Em outro texto publicado após a partida, o portal questionou se os principais candidatos ao título realmente teriam motivos para temer os pentacampeões após a estreia.

    Marrocos impressiona e ganha reconhecimento

    As críticas ao Brasil vieram acompanhadas de elogios ao desempenho marroquino. Diversos jornais destacaram a intensidade, a organização e a personalidade demonstradas pela seleção africana diante de um dos favoritos ao título.

    O "Marca" apontou que Marrocos controlou o jogo em diversos momentos e se comportou como uma equipe capaz de repetir campanhas marcantes em grandes torneios. O jornal espanhol destacou especialmente a pressão exercida sobre a saída de bola brasileira e o domínio construído no meio-campo. O argentino "Olé" resumiu o cenário ao afirmar que o Brasil conseguiu apenas um empate diante de um adversário que mostrou coragem e competitividade durante toda a partida.

    Já o "L'Équipe" definiu o confronto como a primeira grande partida desta Copa do Mundo e destacou a qualidade dos dois gols marcados no MetLife Stadium. No "The Athletic", os elogios foram direcionados principalmente ao jovem Ayyoub Bouaddi. Aos 18 anos, o meio-campista foi apontado como um dos melhores jogadores em campo e recebeu créditos pelo controle exercido pelos marroquinos na região central do gramado.

    Estreia de Ancelotti gera questionamentos

    A atuação brasileira também levou a imprensa internacional a discutir o trabalho de Carlo Ancelotti. O treinador comandou sua primeira partida em Copas do Mundo e precisou promover mudanças ainda no intervalo para tentar equilibrar o confronto.

    A "BBC" destacou que o italiano reconheceu as dificuldades apresentadas pela equipe e admitiu que o desempenho ficou abaixo do esperado. O portal lembrou ainda que o treinador realizou alterações importantes em busca de mais equilíbrio no segundo tempo.

    O "AS" avaliou que o empate reacendeu dúvidas sobre o funcionamento do meio-campo brasileiro e concluiu que o técnico terá trabalho para encontrar a melhor formação ao longo da competição. Na Itália, a "Gazzetta dello Sport" também demonstrou preocupação com o rendimento da Seleção. O tradicional diário destacou a lentidão apresentada em alguns setores, a dificuldade para controlar o jogo e a dependência das individualidades.

    É tudo isso que o Brasil tem a oferecer? Difícil acreditar.

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Ancelotti antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Seleção BrasileiraAncelotti mostra impaciência após empate e chama atenção no BrasilHá 3 minutos
    Treino da Seleção Brasileira no CT e Morristown
    Seleção BrasileiraSeleção Brasileira define programação antes do duelo com o HaitiHá 9 minutos
    Memphis Depay em treino da Holanda
    Copa do MundoPossível adversária do Brasil, Holanda precisa superar sina de chegar longe, mas não vencerHá 1 hora
    Craque Neto elogiou lateral do Corinthians (Foto: Reprodução Band)
    Fora de CampoNeto se revolta com titular da Seleção Brasileira: 'Joga p**** nenhuma"Há 1 hora
    Ancelotti ainda não conseguiu repetir a escalação da Seleção
    Copa do MundoAncelotti completa 13 jogos na Seleção com 13 escalações diferentesHá 1 hora
    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Seleção BrasileiraO que o Brasil precisa fazer para passar em primeiro após empate com Marrocos?Há 2 horas

    Mais LANCE!

    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
    SBT, Globo e CazéTV: veja quem teve a maior audiência com Brasil x Marrocos
    Vini Jr salva o Brasil, mas números mostram atuação irregular contra Marrocos
    Ancelotti em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Análise: estreia expõe dúvidas de Ancelotti e limitações do Brasil
    Seleção Brasileira pentacampeã do mundo em 2002
    Sabe todos os adversários do penta? Teste seus conhecimentos sobre Copa do Mundo
    Neymar ficou no banco durante a partida entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo
    Neymar ajudaria? Torcedores apontam o que faltou na estreia do Brasil na Copa
    Ancelotti em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Atitude de Ancelotti após Brasil x Marrocos repercute: 'Não podia'
    Alemanha x Eua (Foto: Max Galys / DFB)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (14/06/2026)
    Félix Torres, Marquinhos e Balbuena (Foto: Divulgação/Reprodução/CBF)
    Cinco jogadores da Copa do Mundo possuem ligação com o Corinthians; conheça
    O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, orienta a equipe no empate com o Brasil (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Técnico do Marrocos lamenta empate com o Brasil: Desapontados
    Marquinhos em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Marquinhos cobra evolução após empate do Brasil: "Não podemos nos apoiar em desculpas"
    Alisson em Brasil x Marrocos (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Alisson vê Brasil aquém da expectativa e faz apelo: "Não podemos perder a confiança"
    Danilo em Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Danilo faz alerta após empate do Brasil na Copa do Mundo: 'O preço é caro'
    Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Endrick esquenta debate após empate da Seleção Brasileira: 'Inacreditável'