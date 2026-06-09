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Ibañez despista sobre função na Seleção: 'Zagueiro ou lateral, estou pronto'

Defensor é um dos cotados para assumir a vaga do cortado Wesley na lateral direita

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviado especial
09/06/2026 15:51
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Ibañez, zagueiro da Seleção Brasileira - coletiva de imprensa - Copa do Mundo (09/06/26)
Ibañez, zagueiro da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Convocado pela versatilidade e capacidade de desempenhar diferentes funções na Seleção Brasileira, Ibañez aparece como uma das opções para ocupar a lateral direita após o corte de Wesley.

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    Questionado sobre a possibilidade de atuar no setor na estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra Marrocos, o defensor desconversou sobre qual será sua função na equipe e brincou que a informação precisa permanecer em sigilo para não se comprometer com Carlo Ancelotti.

    — Aí tu quer saber mais do que eu. A gente vem trabalhando forte, dando nosso melhor no campo para chegar o mais pronto possível para a estreia e isso é o máximo que posso falar, porque se eu fizer mais do que isso dá ruim para mim depois — brincou o zagueiro.

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    O atual ciclo da Seleção Brasileira, iniciado após a eliminação para a Croácia na última Copa do Mundo, teve justamente Marrocos como primeiro adversário. Presente naquele compromisso, Ibañez destacou o processo de reformulação pelo qual o time passou desde então. O defensor ainda celebrou a chance de participar de seu primeiro Mundial pela equipe nacional.

    Independentemente da posição em que seja escalado por Ancelotti, Ibañez se considera preparado, principalmente pelo trabalho desenvolvido no futebol de clubes.

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    — Depois da Copa fui convocado para esta partida (contra o Marrocos, ainda no início do atual ciclo). Acredito que naquela época a Seleção fazia uma reestruturação e muitos que estavam na Copa do Catar não estavam na convocação, teve muitos jogadores novos. Três anos depois estou aqui, acredito que pelo trabalho que fiz. Independente de ser zagueiro ou lateral, estou pronto para qual for a posição que jogue — completou.

    Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Posteriormente, a equipe de Ancelotti encara o Haiti antes de encerrar a fase de grupos diante da Escócia, em Miami.

    Ibañez, zagueiro da Seleção Brasileira - coletiva de imprensa - Copa do Mundo (09/06/26)
    Ibañez, zagueiro da Seleção Brasileira, durante entrevista coletiva (Foto: Marcio Dolzan)

    Datas e horários dos jogos da Seleção na fase de grupos da Copa

    • 13/06: Brasil x Marrocos - 19h
    • 19/06: Brasil x Haiti - 21h30
    • 24/06: Escócia x Brasil - 19h

    *Horários de Brasília.

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