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Brasil x Marrocos: Ibañez e Paquetá fazem treino específico e podem ser titulares na estreia da Copa

Ancelotti começa a definir Brasil da estreia contra o Marrocos; veja provável escalação

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviado Especial
09/06/2026 13:09
Atualizado há 26 minutos
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Ancelotti reúne jogadores da Seleção antes do treino
Ancelotti reúne jogadores da Seleção antes do treino (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O técnico Carlo Ancelotti começou a definir no treino desta terça-feira (9) o time do Brasil que irá enfrentar o Marrocos no próximo sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Com o corte de Wesley, o treinador tem que escolher um novo lateral-direito, além de definir o sistema de jogo e quem irá começar no ataque.

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    Nos poucos minutos que a imprensa teve acesso na atividade realizada no fim da manhã desta terça, os jogadores fizeram uma dinâmica de troca de passes em um perímetro curto do campo. E, sempre que eles conseguiam dar dez passes sem que a bola fosse roubada, ganhavam o direito de seguir a jogada para um cruzamento da direita à grande área.

    Pois os escolhidos para fazer esse cruzamento foram Lucas Paquetá e Ibañez. Os dois foram escolhidos para iniciar a partida na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Egito. Na ocasião, Ibañez formou a zaga ao lado de Marquinhos; agora, está sendo testado para atuar na lateral-direita.

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    Apesar de a escalação para a estreia diante do Marrocos, no sábado, seguir em aberto, a tendência é que o Brasil entre em campo com Alisson; Ibañez (ou Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha e Matheus Cunha.

    E o Neymar?

    O atacante Neymar, mais uma vez, não foi visto na área externa do CT da Seleção durante o período em que a imprensa teve acesso.

    O jogador passou por exame de ressonância magnética na segunda-feira (8), para que os médicos da Seleção avaliem a evolução do tratamento da lesão de grau 2 na panturrilha da perna direita. Em nota, a CBF informou que ele apresentou evolução, mas que seguiria o protocolo de tratamento com os médicos e fisioterapeutas. Ou seja, dificilmente ele voltará a trabalhar com bola com o restante dos jogadores esta semana.

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    Seleção fez treino pela manhã nesta terça-feira
    Seleção fez treino pela manhã nesta terça-feira (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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