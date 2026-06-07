Wesley é o quarto jogador cortado da Seleção Brasileira por lesão

A poucos dias da estreia na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira perdeu mais um jogador por problemas físicos. O lateral-direito Wesley teve confirmada uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e foi cortado da delegação que disputará o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México. Para a vaga, Carlo Ancelotti chamou o volante Éderson, da Atalanta.

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A contusão ocorreu durante a vitória do Brasil sobre o Egito, no último amistoso antes da competição. Wesley sentiu dores ainda no primeiro tempo, precisou ser substituído e deixou o gramado visivelmente abatido. Exames realizados no dia seguinte confirmaram a lesão e encerraram suas chances de participar da Copa.

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O corte amplia uma lista de baixas que acompanhou a Seleção ao longo dos últimos meses. Antes de Wesley, outros nomes importantes já haviam ficado pelo caminho em razão de lesões, alterando os planos da comissão técnica para o torneio.

Sequência de problemas atingiu titulares e candidatos à convocação

Entre os desfalques mais relevantes está Éder Militão. Titular da equipe ao longo do ciclo, o zagueiro do Real Madrid sofreu uma grave lesão muscular na coxa esquerda e precisará passar por cirurgia, encerrando qualquer possibilidade de disputar o Mundial.

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Outro nome que não conseguiu se recuperar a tempo foi Rodrygo. Presença constante nas convocações recentes, o atacante sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho direito em março. O problema exigiu um longo período de recuperação e o tirou da disputa da Copa do Mundo.

A lista ainda conta com Estêvão. Um dos destaques da era Carlo Ancelotti e artilheiro da equipe sob o comando do treinador italiano, o atacante não conseguiu se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita. A condição física impediu sua inclusão na pré-lista enviada à Fifa e acabou encerrando qualquer possibilidade de presença no torneio.

Estêvão deixa o campo em Chelsea x Manchester United com a camisa no rosto após sentir nova lesão muscular (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Vanderson também ficou fora dos planos

Embora não estivesse entre os convocados para a Copa, Vanderson era apontado como um dos nomes com chances de integrar a lista definitiva. O lateral-direito do Monaco sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, precisou passar por cirurgia e ficou praticamente sem tempo hábil para disputar uma vaga.

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O problema físico fez com que o jogador deixasse de ser considerado uma alternativa para o setor, justamente uma das posições que mais sofreu alterações ao longo do ciclo.

Com o corte de Wesley, a Seleção registra sua primeira substituição após a convocação final para a Copa. A última vez que o Brasil havia precisado trocar um jogador já convocado para um Mundial ocorreu em 2006, quando Edmílson foi retirado da lista e deu lugar a Mineiro.

Agora, Éderson se junta ao grupo nos Estados Unidos e passa a integrar a delegação brasileira na reta final de preparação para a estreia contra Marrocos, marcada para o próximo dia 13 de junho, pelo Grupo C da Copa do Mundo.

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