Seleção da vida real #8: o poliatleta, fazendeiro e pescador Erling Haaland

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Erling Haaland, camisa 9 do Manchester City e da seleção da Noruega, é a esperança do seu país na busca pelo primeiro título da Copa do Mundo em sua estreia na competição. Eleito o segundo melhor jogador do mundo em 2023 nos prêmios da FIFA e Bola de Ouro, o atacante já figura entre os dez maiores artilheiros da história da Champions League e acumula números assustadores.

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Pensando no Mundial, o atleta de 25 vive a expectativa da sua estreia e do retorno da Noruega ao torneio após 28 anos, tempo maior que a própria idade do centroavante. Com mais jogos a serem disputados na edição de 2026, por conta do aumento no número de seleções, Haaland é apontado como um dos principais candidatos à artilharia da competição.

Perto da estreia da Noruega na Copa do Mundo, o Lance! preparou um perfil do grandalhão, contando partes da carreira que são menos conhecidas do que os seus feitos em campo.

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Relação com esportes

Nascido na Inglaterra em 2000, mas crescido na Noruega desde 2003, Haaland é filho de atletas de alto nível. O pai, Alf Inge Haaland, também foi jogador de futebol e atuou em equipes da Premier League, como o Leeds e o Manchester City, atual time do filho. Sua mãe, Gry Marita Braut, foi heptatleta, que consiste em participar de provas de 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso e corrida de 200 metros, seguidos por salto em distância, lançamento de dardo e corrida de 800 metros.

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Em 22 de janeiro de 2006, quando tinha cinco anos, Haaland conquistou o recorde mundial do salto em distância mais longo de uma criança da sua idade. O craque saltou um metro e 63 centímetros, comprovando a sua vocação para os esportes desde novo.

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Segundo seu pai, antes de focar completamente no futebol, Haaland praticava esqui, atletismo e handebol. De acordo com Alf, era uma forma que ele e sua esposa viam de incentivar o filho a testar diferentes modalidades.

— Foi antes de Haaland começar a jogar futebol. Costumávamos levá-lo ao atletismo para que ele pudesse se testar. Erling jogou handebol, atletismo e esqui até os 14 anos — revelou Alfie.

— O gerente de handebol da Noruega queria que ele jogasse handebol. Achei que seria bom jogar tênis e handebol ao lado. A versatilidade é importante. Você desenvolve lados completamente diferentes do corpo, e isso pode ser positivo, não importa o que você faça — complementou o pai do jogador.

Erling Haaland ao centro ao lado dos pais Alf e Gry e dos irmãos Gabrielle e Astor (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Videoclipe famoso

Haaland já fez parte de um grupo musical chamado "Flow Kingz", junto dos noruegueses Erik Botheim e Erik Tobias Sandberg, que também são jogadores profissionais. A única música lançada oficialmente no YouTube é "Kygo Jo", com um videoclipe que já ultrapassa 15 milhões de visualizações.

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Em entrevista, o jogador revelou que o rap foi o gênero que decidiram focar e que o projeto começou quando ficavam entediados após os treinamentos.

— Estávamos com a seleção sub-16 ou sub-17 e éramos bons amigos, então, obviamente, estávamos treinando, mas, pelo resto do dia, não tivemos nada para fazer. Tentamos fazer um monte de coisas aleatórias e então chegamos a isso e pensamos: "Talvez devêssemos fazer um videoclipe, por que não?" Erik Tobias Sandberg era muito bom em rimas — disse o atacante.

— Erik Botheim dizia que é bom no rap, então ele era o cara do rap. No final, é uma música muito legal e teve muitas visualizações — completou.

Assista ao videoclipe:

Planos de se tornar fazendeiro

Apesar da pouca idade, Haaland sabe que a carreira de jogador de futebol é curta e já tem alguns planos traçados para o futuro. Criado em Byrne, cidade no interior da Noruega com grande influência da agricultura, o centroavante vê com bons olhos uma vida voltada para o cuidado com a fazenda e animais.

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— Eu não possuo vacas ou porcos, mas com certeza terei no futuro. Acho que terei uma pequena fazenda depois que me aposentar. Não sei onde, mas tenho certeza de que terei alguns animais. Estamos pensando em comprar algumas cabras. Vamos ver — afirmou Haaland.

Além disso, o jogador já revelou em seu canal no YouTube algumas práticas que o aproximam da vida rural, como o consumo de carne e leite frescos e que tenham origem natural. A ausência de procedimentos industriais é importantíssima para a sua rotina e dieta, que desempenham papel fundamental na sua capacidade física dentro de campo.

Para buscar esses alimentos e insumos necessários para a sua manutenção corporal, o norueguês recorre a uma pequena fazenda no interior da Inglaterra, que teve a procura por produtos multiplicada após a divulgação do jogador.

Erling Haaland, do Manchester City, pretende ter uma fazenda e cuidar de animais quando se aposentar (Foto: Reprodução/Instagram/@erling)

Embaixador do Conselho Norueguês de Pesca

A Noruega é o país que mais exporta alimentos de origem marinha em todo o mundo, proporcionando cerca de 40 milhões de refeições por dia, e Erling Haaland tem um papel importante nesse mercado, pois, além de pescar nas horas vagas, é embaixador do Conselho Norueguês de Pesca.

De acordo com a instituição, há três anos, o país proporcionou mais de 60 espécies diferentes de frutos do mar para mais de 150 países ao redor do planeta. A parceria estabelecida entre o jogador e o conselho em 2024 prevê a busca por excelência nesses produtos noruegueses e o incentivo ao consumo.

— Frutos do mar sempre fizeram parte da minha criação e da minha dieta enquanto crescia. Os frutos do mar noruegueses, os melhores do mundo, ainda têm um lugar natural na minha vida. O Conselho Norueguês da Pesca faz um trabalho tremendo, mostrando conhecimento e inspiração sobre frutos do mar saborosos, saudáveis e sustentáveis globalmente e aqui na Noruega. Foi natural para mim entrar nessa parceria — disse o astro do Manchester City.

Erling Haaland aproveita para pescar nas férias (Foto: Reprodução/@ErlingHaaland/X)

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