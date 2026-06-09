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Quando Neymar pode voltar? Entenda as etapas da recuperação

Neymar segue cronograma de recuperação e será avaliado dia a dia

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviado Especial
09/06/2026 06:55
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Neymar utiliza esteira de última geração no CT do New York Red Bulls (Foto: Nelson Terme / CBF)
Neymar utiliza esteira de última geração no CT do New York Red Bulls (Foto: Nelson Terme / CBF)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A recuperação de Neymar tem sido tratada como uma verdadeira operação especial dentro da Seleção Brasileira. Desde que os exames diagnosticaram uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda, o camisa 10 passou a cumprir uma rotina intensa de trabalho no CT do New York Red Bulls, em Nova Jersey, com o objetivo de acelerar o retorno aos gramados sem comprometer a segurança do processo.

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    • Nos bastidores, a dedicação do jogador tem chamado atenção. Em alguns dias, Neymar realiza até três períodos de atividades voltadas exclusivamente para sua recuperação. O trabalho é coordenado por profissionais de confiança do atleta e da Seleção. Um dos personagens centrais do processo é Rafael Martini, fisioterapeuta particular do craque, que acompanha de perto toda a evolução clínica. Ao lado dele está Cristiano Nunes, coordenador da preparação física da Seleção Brasileira.

    A importância do trabalho tem sido tão grande que Cristiano Nunes sequer viajou para Cleveland para acompanhar o amistoso contra o Egito, disputado no último sábado (6). O profissional permaneceu em Nova Jersey para conduzir pessoalmente a transição de Neymar da fisioterapia para os trabalhos físicos em campo, considerada uma das etapas mais delicadas na recuperação de lesões musculares.

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    Um dos equipamentos utilizados por Neymar durante esse processo é a moderna esteira antigravidade instalada no CT do New York Red Bulls. A tecnologia, originalmente desenvolvida pela NASA, permite que o atleta caminhe e corra com redução significativa do peso corporal, diminuindo o impacto sobre a musculatura lesionada e possibilitando uma progressão mais segura das cargas de treinamento.

    A expectativa é que Neymar já faça trabalhos no gramado do centro de treinamento do New York Red Bulls esta semana. Caso não tenha nenhuma intercorrência, o jogador irá progredir nas atividades para iniciar os treinamentos com o restante do grupo. A expectativa é que o jogador tenha condição de ser relacionado para a partida contra o Haiti, no dia 19 de junho, na Filadélfia.

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    A evolução observada no último exame tem sido considerada positiva, mas a palavra de ordem continua sendo paciência. Dentro da Seleção, a avaliação é que a recuperação do principal jogador da equipe precisa seguir cada etapa sem atalhos, mesmo diante da expectativa pela volta do camisa 10 aos gramados.

    Neymar faz atividade na esteira nos Estados Unidos (Foto: Nelson Terme / CBF)
    Neymar faz atividade na esteira nos Estados Unidos (Foto: Nelson Terme / CBF)

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