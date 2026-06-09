Sabe todos os camisas 10 do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos Brasil teve 11 camisas 10 desde que existe numeração de camisa na Copa do Mundo

Poucas camisas são tão pesadas no futebol mundial quanto a 10 da Seleção Brasileira. Sempre foi vestida por um craque desde a Copa de 1950, a primeira que teve numeração na história. Já vamos para a 20ª Copa do Mundo com um camisa 10. Porém, como os craques que pegam esta camisa costumam usá-la por mais de uma edição, tivemos 11 jogadores vestindo a 10 da Amarelinha na maior competição do futebol mundial.

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A história da numeração de camisas no futebol

No Brasil, a numeração tradicional de 1 a 11 foi imortalizada entre as décadas de 1950 e 1970, baseada nas formações 4-2-4 e 4-3-3 das Seleções bicampeãs e tricampeãs mundiais.

A lógica da numeração brasileira segue um padrão "geográfico" no campo: da direita para a esquerda, de trás para frente. Isso gerou algumas peculiaridades que diferem do padrão europeu. Em ambos os continentes, os números vieram de evoluções dos primeiros esquemas usados no século passado, como o 2-3-5 e o WM, até se transformarem em 4-2-4, 4-4-2 e 4-3-3.

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Abaixo está o desmembramento clássico dessa numeração pelas linhas do campo no futebol brasileiro:

1 – Goleiro 2 – Lateral-Direito 3 – Zagueiro 4 – Zagueiro 6 – Lateral-Esquerdo: Esta é a maior diferença para o futebol europeu (onde costumam usar a camisa 3). 5 – Primeiro Volante: 8 – Segundo Volante / Meia-Central 10 – Meia-Armador / Ponta de Lança 7 – Ponta-Direita 9 – Centroavante 11 – Ponta-Esquerda

Camisa 10 eterna de Pelé (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Camisa 10 virou símbolo cultural

O número 10 extrapolou as fronteiras do esporte e se tornou um ícone cultural. Em diversas culturas, especialmente na América Latina, "ser o 10" é uma expressão usada para indicar excelência em qualquer área, seja no esporte, na música ou na vida cotidiana.

Pelé, ao imortalizar a camisa 10, ajudou a criar esse imaginário coletivo que ultrapassa o futebol. Até hoje, crianças ao redor do mundo sonham em vestir a camisa 10 do seu time ou da sua seleção e, de alguma forma, replicar a magia que Pelé e seus sucessores trouxeram aos gramados.

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