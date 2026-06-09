Técnico de Portugal abre o jogo sobre futuro de Cristiano Ronaldo na seleção Cristiano Ronaldo foi pauta em coletiva de técnico da seleção portuguesa

Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, foi questionado sobre a possibilidade de este ser o último jogo de Cristiano Ronaldo pela seleção em território português. Durante a entrevista coletiva, o treinador fez elogios ao capitão da equipe. A coletiva aconteceu nesta terça-feira (9), às vésperas do jogo contra a Nigéria, em amistoso que acontece na quarta-feira.

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— Nosso capitão é um exemplo no dia a dia. Nem ele nem os demais jogadores pensam no futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer, existem lesões e decisões que não estão em nossas mãos — disse sobre o futuro de CR7.

Martínez também deu detalhes sobre qual será a estratégia adotada pela seleção no amistoso que acontece nesta quarta, revelando quais devem ser os titulares.

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— Nosso foco é individual, dar minutos aos jogadores que precisam. O primeiro objetivo é embarcar para Miami com todos preparados para a Copa do Mundo. Queremos vencer. Temos uma oportunidade de trabalhar aspectos que considero semelhantes aos que encontraremos contra o Congo. É um adversário exigente e mais um teste importante. Vamos fazer ajustes durante a partida. A ideia é que Diogo Costa jogue os 90 minutos e que os demais atletas também tenham minutos em campo — explicou.

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Técnico falou sobre o futuro do jogador (Foto: Odd Andersen/AFP)

Como será a programação de Portugal?

Portugal enfrenta a Nigéria em um último amistoso antes da Copa do Mundo nesta quarta-feira. A estreia oficial acontece na próxima quarta-feira, dia 17, às 14h (de Brasília).

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