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Quais jogadores da Seleção Brasileira já foram treinados por Ancelotti?

Parceiros de longas datas: jogadores do Brasil já estiveram com Ancelotti no Real Madrid

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 12:11
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Carlo Ancelotti também utiliza a tecnologia que monitora o sono (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, apenas três já trabalharam anteriormente com o treinador italiano. Todos tiveram passagens sob o comando do técnico no Real Madrid, embora em períodos diferentes.

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    Casemiro foi comandado por Ancelotti entre 2013 e 2015, durante a primeira passagem do técnico pelo Real Madrid, na campanha que culminou na conquista da décima Liga dos Campeões do clube.

    Vinícius Júnior e Endrick foram treinados por Ancelotti durante a segunda passagem do técnico pelo Real Madrid, entre 2021 e 2025. Nesse período, Vinícius foi um dos principais destaques da equipe, peça fundamental no esquema do treinador e protagonista nas conquistas do clube espanhol.

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    Apesar de ter tido poucos minutos com a camisa do Real Madrid, Endrick também integra o seleto grupo de jogadores da atual Seleção Brasileira que já conhecem de perto os métodos de trabalho do treinador. O brasileiro chegou ao Real muito jovem e teve os primeiros meses de adaptação ao futebol europeu sob a supervisão de Ancelotti.

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    Endrick cumprimenta Ancelotti ao ser substituído em Real Madrid x Mallorca, pela La Liga
    Endrick e Ancelotti dividiram vestiário no Real Madrid e na Seleção Brasileira (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

    estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no dia 13 de junho (sábado), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. 

    Veja a agenda do Brasil na Copa do Mundo:

    Brasil x Marrocos
    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
    🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

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    Brasil x Haiti
    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
    🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

    Brasil x Escócia
    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
    🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

    Marrocos: o adversário da estreia da Seleção Brasileira

    Sensação da Copa do Mundo de 2022, Marrocos, que será o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, tenta consolidar sua força após uma grande competição e um surpreendente quarto lugar no Catar. Para 2026, a seleção marroquina apostará num novo modelo de jogo e em jovens jogadores que pedem passagem para tentar lapidar um desejado protagonismo nos Estados Unidos, México e Canadá, em 2026, e mostrar que a histórica campanha em 2022 não foi por acaso. Mas, dessa vez, terá a Seleção Brasileira como obstáculo na fase de grupos. Clique aqui para ler o guia completo do Marrocos na Copa do Mundo!

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