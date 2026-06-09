Quais jogadores da Seleção Brasileira já foram treinados por Ancelotti? Parceiros de longas datas: jogadores do Brasil já estiveram com Ancelotti no Real Madrid

Dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, apenas três já trabalharam anteriormente com o treinador italiano. Todos tiveram passagens sob o comando do técnico no Real Madrid, embora em períodos diferentes.

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Casemiro foi comandado por Ancelotti entre 2013 e 2015, durante a primeira passagem do técnico pelo Real Madrid, na campanha que culminou na conquista da décima Liga dos Campeões do clube.

Já Vinícius Júnior e Endrick foram treinados por Ancelotti durante a segunda passagem do técnico pelo Real Madrid, entre 2021 e 2025. Nesse período, Vinícius foi um dos principais destaques da equipe, peça fundamental no esquema do treinador e protagonista nas conquistas do clube espanhol.

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Apesar de ter tido poucos minutos com a camisa do Real Madrid, Endrick também integra o seleto grupo de jogadores da atual Seleção Brasileira que já conhecem de perto os métodos de trabalho do treinador. O brasileiro chegou ao Real muito jovem e teve os primeiros meses de adaptação ao futebol europeu sob a supervisão de Ancelotti.

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Endrick e Ancelotti dividiram vestiário no Real Madrid e na Seleção Brasileira (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no dia 13 de junho (sábado), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Veja a agenda do Brasil na Copa do Mundo:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

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Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

Marrocos: o adversário da estreia da Seleção Brasileira

Sensação da Copa do Mundo de 2022, Marrocos, que será o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, tenta consolidar sua força após uma grande competição e um surpreendente quarto lugar no Catar. Para 2026, a seleção marroquina apostará num novo modelo de jogo e em jovens jogadores que pedem passagem para tentar lapidar um desejado protagonismo nos Estados Unidos, México e Canadá, em 2026, e mostrar que a histórica campanha em 2022 não foi por acaso. Mas, dessa vez, terá a Seleção Brasileira como obstáculo na fase de grupos. Clique aqui para ler o guia completo do Marrocos na Copa do Mundo!

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