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Hoje tem jogo do Brasil: saiba tudo sobre a partida

Confira todas as informações do confronto decisivo do Brasil contra a Escócia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 12:02
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Vinicius Jr. durante a comemoração do gol dele na partida que terminou 3 a 0 para o Brasil. Duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
Vinicius Jr.b(Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), para enfrentar a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami. O duelo, válido pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, é decisivo: vale a liderança da chave e a garantia da classificação direta para o mata-mata.

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    Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    A notícia mais comentada nas redes e a maior dúvida dos torcedores é a volta de Neymar. O craque da Seleção perdeu a estreia contra Marrocos e o jogo seguinte, contra o Haiti. Após superar a lesão na panturrilha que o afastou dos gramados por mais de um mês, o camisa 10 foi confirmado pelo técnico Carlo Ancelotti entre os relacionados.

    Embora a tendência seja de que ele comece no banco de reservas, Ancelotti garantiu que o craque está pronto para atuar e deve entrar no decorrer da partida.

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    "O Neymar está disponível. Trabalhou bem esta semana... Com a qualidade dele, pode ajudar o time", afirmou o treinador. Há a expectativa de que Neymar possa atuar alguns minutos no segundo tempo caso o resultado esteja favorável para o Brasil.

    Quem substitui Raphinha no time titular?

    Com a lesão de Raphinha sofrida contra o Haiti, uma vaga no ataque titular será preenchida por outro atacante. Em coletiva, Ancelotti deu pistas de que o jovem Rayan é o favorito para assumir a posição, destacando seu potencial e a boa atuação ao entrar no último jogo. Outra opção mantida no radar é Luiz Henrique.

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    A provável escalação do Brasil tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique), Vini Jr e Matheus Cunha.

    ➡️ Técnico de seleção deve ser demitido após fim da Copa

    Rayan na partida entre Brasil e Haiti (Foto: Al Bello / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

    O que o Brasil precisa para ser líder?

    Líder do Grupo C com quatro pontos, o Brasil garante a classificação com um simples empate. No entanto, para assegurar o primeiro lugar, a vitória é fundamental para não depender do saldo de gols em relação ao Marrocos, que enfrenta o Haiti no mesmo horário.

    Ficar em primeiro é importante por vários motivos, já que a liderança permite que a Seleção siga seu caminho nos EUA sem longos deslocamentos e define um caminho teoricamente mais acessível. No pior cenário, uma derrota por goleada combinada com outros resultados da partida entre Marrocos e Haiti poderia empurrar o Brasil para a disputa entre os melhores terceiros colocados, mas o risco de eliminação é considerado remoto.

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    De olho no mata-mata: possíveis adversários do Brasil

    O destino do Brasil na próxima fase depende da sua posição final:

    1. Passando em 1º: enfrenta o 2º colocado do Grupo F (Holanda, Japão ou Suécia) no dia 29 de junho.
    2. Passando em 2º: enfrenta o 1º colocado do Grupo F (provavelmente Holanda ou Japão) também no dia 29.
    3. Passando em 3º: pode cruzar o caminho de gigantes como México, Alemanha ou França.

    O caminho para a vitória contra a Escócia

    Para vencer a Escócia, o Brasil deve explorar a desorganização defensiva dos britânicos, que costumam falhar em perseguições individuais. O centroavante Matheus Cunha é um possível trunfo brasileiro flutuando como "falso 9", e ele pode atrair a marcação e abrir espaços para ataque pelas laterais, principalmente com as chegadas de Vini Jr.

    Brasil x Escócia: onde assistir

    • Data e horário: quarta-feira (24) às 19h (de Brasília).
    • Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA).
    • Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta); SporTV e N Sports (TV fechada); CazéTV e GETV (streaming).
    • Arbitragem: Cesar Ramos (México).
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