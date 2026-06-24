Hoje tem jogo do Brasil: saiba tudo sobre a partida Confira todas as informações do confronto decisivo do Brasil contra a Escócia

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), para enfrentar a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami. O duelo, válido pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, é decisivo: vale a liderança da chave e a garantia da classificação direta para o mata-mata.

continua após a publicidade

Neymar vai jogar hoje?

Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

A notícia mais comentada nas redes e a maior dúvida dos torcedores é a volta de Neymar. O craque da Seleção perdeu a estreia contra Marrocos e o jogo seguinte, contra o Haiti. Após superar a lesão na panturrilha que o afastou dos gramados por mais de um mês, o camisa 10 foi confirmado pelo técnico Carlo Ancelotti entre os relacionados.

Embora a tendência seja de que ele comece no banco de reservas, Ancelotti garantiu que o craque está pronto para atuar e deve entrar no decorrer da partida.

continua após a publicidade

"O Neymar está disponível. Trabalhou bem esta semana... Com a qualidade dele, pode ajudar o time", afirmou o treinador. Há a expectativa de que Neymar possa atuar alguns minutos no segundo tempo caso o resultado esteja favorável para o Brasil.

Quem substitui Raphinha no time titular?

Com a lesão de Raphinha sofrida contra o Haiti, uma vaga no ataque titular será preenchida por outro atacante. Em coletiva, Ancelotti deu pistas de que o jovem Rayan é o favorito para assumir a posição, destacando seu potencial e a boa atuação ao entrar no último jogo. Outra opção mantida no radar é Luiz Henrique.

continua após a publicidade

A provável escalação do Brasil tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique), Vini Jr e Matheus Cunha.

➡️ Técnico de seleção deve ser demitido após fim da Copa

Rayan na partida entre Brasil e Haiti (Foto: Al Bello / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

O que o Brasil precisa para ser líder?

Líder do Grupo C com quatro pontos, o Brasil garante a classificação com um simples empate. No entanto, para assegurar o primeiro lugar, a vitória é fundamental para não depender do saldo de gols em relação ao Marrocos, que enfrenta o Haiti no mesmo horário.

Ficar em primeiro é importante por vários motivos, já que a liderança permite que a Seleção siga seu caminho nos EUA sem longos deslocamentos e define um caminho teoricamente mais acessível. No pior cenário, uma derrota por goleada combinada com outros resultados da partida entre Marrocos e Haiti poderia empurrar o Brasil para a disputa entre os melhores terceiros colocados, mas o risco de eliminação é considerado remoto.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

De olho no mata-mata: possíveis adversários do Brasil

O destino do Brasil na próxima fase depende da sua posição final:

Passando em 1º: enfrenta o 2º colocado do Grupo F (Holanda, Japão ou Suécia) no dia 29 de junho. Passando em 2º: enfrenta o 1º colocado do Grupo F (provavelmente Holanda ou Japão) também no dia 29. Passando em 3º: pode cruzar o caminho de gigantes como México, Alemanha ou França.

O caminho para a vitória contra a Escócia

Para vencer a Escócia, o Brasil deve explorar a desorganização defensiva dos britânicos, que costumam falhar em perseguições individuais. O centroavante Matheus Cunha é um possível trunfo brasileiro flutuando como "falso 9", e ele pode atrair a marcação e abrir espaços para ataque pelas laterais, principalmente com as chegadas de Vini Jr.

Brasil x Escócia: onde assistir