Seleção Brasileira, Marrocos e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (24/06)? Veja as seleções que entram em campo neste terça (23) e os horários das partidas

A fase de grupos da Copa do Mundo segue nesta quarta-feira (24) com seis partidas que prometem mexer diretamente com a tabela. O principal destaque é a presença da Seleção Brasileira, que enfrenta a Escócia em busca da classificação às oitavas de final. O dia também marca a definição do Grupo A, com México, República Tcheca, Coreia do Sul e África do Sul disputando as últimas vagas para o mata-mata.

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Suíça x Canadá - 16h

Suíça e Canadá se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Grupo B.

As duas seleções chegam empatadas com quatro pontos e fazem um confronto direto pela liderança da chave. Quem vencer garante a primeira colocação. Os suíços estrearam com empate diante do Qatar e depois golearam a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1. Já os canadenses empataram com os bósnios na estreia e aplicaram uma goleada por 6 a 0 sobre o Qatar na rodada seguinte.

Bósnia e Herzegovina x Qatar - 16h

Bósnia e Herzegovina e Qatar se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Grupo B.

Com apenas um ponto cada, as duas seleções ainda sonham com uma vaga na próxima fase. Além da necessidade de vencer, bósnios e cataris dependem do resultado de Suíça x Canadá para seguir vivos na competição. O confronto também marca o primeiro encontro entre as equipes em uma competição oficial.

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Brasil x Escócia - 19h

Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela última rodada do Grupo C.

Após vencer o Haiti por 3 a 0, a Seleção Brasileira assumiu a liderança da chave, empatada em pontos com Marrocos, mas à frente no saldo de gols. A equipe comandada por Carlo Ancelotti depende apenas de si para avançar às oitavas de final e busca confirmar a primeira colocação do grupo. Do outro lado, a Escócia ainda tem chances de classificação e precisa de um resultado positivo para seguir sonhando com a vaga.

Marquinhos em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Marrocos x Haiti - 19h

Marrocos e Haiti se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), também pelo Grupo C.

Os marroquinos chegam à rodada decisiva dividindo a liderança com o Brasil e ainda brigam pela primeira posição da chave. Já o Haiti está eliminado após duas derrotas e entra em campo apenas para cumprir tabela. O resultado da partida pode impactar diretamente a classificação final do grupo dos brasileiros.

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República Tcheca x México - 22h

República Tcheca e México se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h (de Brasília), pela última rodada do Grupo A.

Os mexicanos chegam com 100% de aproveitamento e já garantidos nas oitavas de final. A República Tcheca, por outro lado, soma apenas um ponto e precisa vencer para manter chances de classificação. Jogando em casa, o México tenta encerrar a fase de grupos com campanha perfeita.

África do Sul x Coreia do Sul - 22h

África do Sul e Coreia do Sul se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h (de Brasília), em duelo direto por uma vaga no mata-mata.

A seleção sul-coreana ocupa a segunda colocação do Grupo A, com três pontos, e pode avançar até mesmo com um empate, dependendo do resultado entre México e República Tcheca. Já os sul-africanos entram em campo pressionados e precisam vencer para continuar na Copa do Mundo.

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