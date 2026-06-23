Ancelotti dá pistas sobre substituto de Raphinha e projeta duelo com a Escócia Treinador concedeu entrevista coletiva às vésperas do duelo contra a Escócia, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa

MIAMI (EUA) - O mau tempo em Nova Jersey provocou um atraso de cerca de três horas no voo fretado da Seleção Brasileira para Miami, palco do duelo entre Brasil x Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília). Apesar disso, a Fifa manteve a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti na noite desta terça-feira (23) que, entre vários questionamentos, falou que vai focar exclusivamente em seu jogo sem pensar no outro duelo da chave, Marrocos x Haiti.

continua após a publicidade

➡️ Como Ancelotti pretende aproveitar Neymar na Copa do Mundo

— Obviamente não vamos focar no jogo de Marrocos, vamos focar no jogo que temos que fazer, temos que fazê-lo bem. Tentar melhorar depois do jogo com Haiti. A Escócia é bem organizada. Eles têm oportunidade para se classificarem melhor no grupo — disse Ancelotti.

Para o treinador italiano, a Seleção Brasileiro está em processo de evolução e tem tudo para fazer seu melhor jogo até o momento nesta Copa do Mundo. Ancelotti diz que o Brasil precisa repetir o primeiro tempo que fez contra o Haiti, na segunda rodada do torneio.

continua após a publicidade

— Temos que tentar repetir o primeiro tempo contra o Haiti, ter intensidade com bola, ter acertos com bola e evitar erros. Essa é a linha que temos que fazer. A equipe está melhorando no treino, e eu tenho confiança que vamos seguir melhorando — afirmou o treinador, que acredita que a Escócia seja um adversário difícil de se enfrentar.

— Equipe forte fisicamente (Escócia), com estratégia muito clara. Habitualmente joga no 4-4-2, com muita bola longa, busca jogar por muitos cruzamentos. É um jogo que temos que controlar nesse aspecto — analisou o treinador do Brasil.

continua após a publicidade

Em relação ao possível substituto do atacante Raphinha, lesionado, Ancelotti despistou e não revelou nomes. Ele disse, ainda, que não está pensando nos cartões dos jogadores que já foram advertidos no Mundial.

— Não pensamos em outra coisa que não jogar um bom jogo com a melhor escalação possível, o mesmo vai para os jogadores da frente. Temos ideia clara de quem vai substituir Raphinha, não tem como pensar em cartões — disse.

— Rayan, quando entrou no lugar de Raphinha, fez bom jogo. Rayan tem muito potencial nesse aspecto. Tenho outros jogadores que podem se adaptar a esse sistema, mas, se temos amplitude, Rayan pode fazer isso — finalizou.

➡️ Endrick, Rayan e quem mais? Escale seu Brasil ideal contra a Escócia na Copa!

Líder do Grupo C com quatro pontos — mesma pontuação do Marrocos, mas com vantagem no saldo de gols —, o Brasil encara a Escócia sabendo que uma vitória pode encaminhar a classificação.

🧮 Brasil campeão? Simule todos os resultados da Copa!

(Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES)

🔥 Esportivabet — R$100 de volta se perder

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.