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Ancelotti dá pistas sobre substituto de Raphinha e projeta duelo com a Escócia

Treinador concedeu entrevista coletiva às vésperas do duelo contra a Escócia, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa

PorMarcio DolzanEnviado especial
23/06/2026 22:18
Atualizado há 1 minutos
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Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

MIAMI (EUA) - O mau tempo em Nova Jersey provocou um atraso de cerca de três horas no voo fretado da Seleção Brasileira para Miami, palco do duelo entre Brasil x Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília). Apesar disso, a Fifa manteve a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti na noite desta terça-feira (23) que, entre vários questionamentos, falou que vai focar exclusivamente em seu jogo sem pensar no outro duelo da chave, Marrocos x Haiti.

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    — Obviamente não vamos focar no jogo de Marrocos, vamos focar no jogo que temos que fazer, temos que fazê-lo bem. Tentar melhorar depois do jogo com Haiti. A Escócia é bem organizada. Eles têm oportunidade para se classificarem melhor no grupo — disse Ancelotti.

    Para o treinador italiano, a Seleção Brasileiro está em processo de evolução e tem tudo para fazer seu melhor jogo até o momento nesta Copa do Mundo. Ancelotti diz que o Brasil precisa repetir o primeiro tempo que fez contra o Haiti, na segunda rodada do torneio.

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    — Temos que tentar repetir o primeiro tempo contra o Haiti, ter intensidade com bola, ter acertos com bola e evitar erros. Essa é a linha que temos que fazer. A equipe está melhorando no treino, e eu tenho confiança que vamos seguir melhorando — afirmou o treinador, que acredita que a Escócia seja um adversário difícil de se enfrentar.

    — Equipe forte fisicamente (Escócia), com estratégia muito clara. Habitualmente joga no 4-4-2, com muita bola longa, busca jogar por muitos cruzamentos. É um jogo que temos que controlar nesse aspecto — analisou o treinador do Brasil.

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    Em relação ao possível substituto do atacante Raphinha, lesionado, Ancelotti despistou e não revelou nomes. Ele disse, ainda, que não está pensando nos cartões dos jogadores que já foram advertidos no Mundial.

    — Não pensamos em outra coisa que não jogar um bom jogo com a melhor escalação possível, o mesmo vai para os jogadores da frente. Temos ideia clara de quem vai substituir Raphinha, não tem como pensar em cartões — disse.

    — Rayan, quando entrou no lugar de Raphinha, fez bom jogo. Rayan tem muito potencial nesse aspecto. Tenho outros jogadores que podem se adaptar a esse sistema, mas, se temos amplitude, Rayan pode fazer isso — finalizou.

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    Líder do Grupo C com quatro pontos — mesma pontuação do Marrocos, mas com vantagem no saldo de gols —, o Brasil encara a Escócia sabendo que uma vitória pode encaminhar a classificação.

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    Ancelotti orienta jogadores do Brasil à beira do gramado na estreia da Copa do Mundo (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES)
    (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES)

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