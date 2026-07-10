Quem é a empresária brasileira de Haaland, algoz do Brasil na Copa?
Advogada paulista comanda a carreira do atacante da Noruega desde o início da carreira do astro
Autor de dois gols na vitória da Noruega sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Erling Haaland tem uma brasileira como principal responsável por sua carreira fora dos gramados. A advogada Rafaela Pimenta, de 53 anos, administra os interesses do atacante do Manchester City e participou das principais decisões que transformaram o camisa 9 em uma das maiores estrelas do futebol mundial.
Empresária de Pogba, Rafaela Pimenta, desconversa sobre Corinthians e elogia Memphis
Rafaela Pimenta abre o jogo sobre SAF’s e projeta futuro: ‘Paixão não reforma o Itaquerão’
Empresária de Haaland, Rafaela Pimenta detalha entrada no futebol feminino: ‘Não vou ganhar dinheiro’
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Comando da carreira de Haaland
Paulistana e formada em Direito, Rafaela Pimenta iniciou sua trajetória no futebol no fim da década de 1990, atuando na área jurídica de negociações internacionais. Anos depois, tornou-se parceira do empresário italiano Mino Raiola, um dos agentes mais influentes do esporte, e participou de algumas das maiores transferências do mercado europeu.
Com a morte de Raiola, em 2022, Rafaela assumiu a gestão da carteira de clientes da agência e passou a liderar a carreira de Haaland. Sob seu comando, o atacante consolidou sua posição entre os principais jogadores do mundo, em uma trajetória que inclui a transferência do Borussia Dortmund para o Manchester City, considerada a Melhor Transferência de 2022 no Globe Soccer Awards, além da recente renovação de contrato com o clube inglês até 2034.
Escale a Seleção Brasileira: monte o time ideal para a Copa do Mundo de 2030
Técnico da Suíça diz ter receita para conter Messi: 'Várias soluções'
França garante premiação milionária por classificação na Copa do Mundo
A mulher por trás de um dos maiores astros do futebol
Hoje radicada em Mônaco, Rafaela dirige a agência Tatica, especializada na gestão de atletas de elite. Seu trabalho vai além das negociações entre clubes, envolvendo contratos, direitos de imagem, patrocínios, estratégias comerciais e planejamento de carreira.
O reconhecimento internacional fez a brasileira ser apontada por veículos estrangeiros como uma das mulheres mais influentes da indústria do futebol. Em 2026, ela passou a integrar a lista 50 Over 50 Global, da Forbes, que reúne personalidades acima dos 50 anos com destaque nos negócios, na política e na cultura.
Além de Haaland, Rafaela representa jogadores como Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Santiago Giménez e o mexicano Gilberto Mora, uma das principais promessas do futebol internacional.
Coração dividido na Copa do Mundo
O duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa, colocou Rafaela em uma situação incomum. Brasileira e torcedora declarada da Seleção, ela também é a agente do principal astro norueguês e publicou nas redes sociais uma camisa dividida entre as cores dos dois países antes da partida.
A relação entre empresária e jogador começou quando Haaland ainda era adolescente e atravessou toda a ascensão do atacante até o estrelato. O Mundial de 2026 consolidou ainda mais o protagonismo do norueguês, que chegou ao mata-mata como um dos principais goleadores da competição e confirmou o favoritismo ao comandar a eliminação brasileira.
Entrevistas de Rafaela Pimenta ao Lance!
➡️ Empresária de Haaland, Rafaela Pimenta, questiona multas bilionárias: 'Jogador não é escravo'
➡️ Empresária de Haaland, Rafaela Pimenta detalha entrada no futebol feminino: 'Não vou ganhar dinheiro'
➡️ Rafaela Pimenta abre o jogo sobre SAF's e projeta futuro: 'Paixão não reforma o Itaquerão'
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Fora de Campo
Brasileiros reagem a polêmicas envolvendo a Argentina na Copa: 'Ainda tem'Há 1 hora
Lance! Negócios
Copa do Mundo 2026 consolida nova forma de consumo do futebol entre brasileirosHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
AO VIVO: Assista ao duelo entre Espanha e Bélgica com o Lance!TVHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Portal argentino seca França após avanço na Copa: 'Já são campeões'Há 3 horas
Futebol Internacional
Novo técnico de Portugal, Jorge Jesus diz que deu fim a Neymar no Al-Hilal: 'Tu, finish'Há 4 horas
Flamengo
Jardim relembra início de Mbappé e revela torcida pela França na Copa do MundoHá 5 horas
Mais LANCE!