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Quem é a empresária brasileira de Haaland, algoz do Brasil na Copa?

Advogada paulista comanda a carreira do atacante da Noruega desde o início da carreira do astro

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 16:35
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Rafaela Pimenta abre o jogo sobre papel do procurador e diversos temas em entrevista exclusiva ao Lance!
Rafaela Pimenta em entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: João Brandão/Lance!)

Autor de dois gols na vitória da Noruega sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Erling Haaland tem uma brasileira como principal responsável por sua carreira fora dos gramados. A advogada Rafaela Pimenta, de 53 anos, administra os interesses do atacante do Manchester City e participou das principais decisões que transformaram o camisa 9 em uma das maiores estrelas do futebol mundial.

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    Comando da carreira de Haaland

    Paulistana e formada em Direito, Rafaela Pimenta iniciou sua trajetória no futebol no fim da década de 1990, atuando na área jurídica de negociações internacionais. Anos depois, tornou-se parceira do empresário italiano Mino Raiola, um dos agentes mais influentes do esporte, e participou de algumas das maiores transferências do mercado europeu.

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    Com a morte de Raiola, em 2022, Rafaela assumiu a gestão da carteira de clientes da agência e passou a liderar a carreira de Haaland. Sob seu comando, o atacante consolidou sua posição entre os principais jogadores do mundo, em uma trajetória que inclui a transferência do Borussia Dortmund para o Manchester City, considerada a Melhor Transferência de 2022 no Globe Soccer Awards, além da recente renovação de contrato com o clube inglês até 2034.

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    • Rafaela Pimenta e Erling Haaland
    Rafaela Pimenta e Erling Haaland juntos (Foto: Divulgação)

    A mulher por trás de um dos maiores astros do futebol

    Hoje radicada em Mônaco, Rafaela dirige a agência Tatica, especializada na gestão de atletas de elite. Seu trabalho vai além das negociações entre clubes, envolvendo contratos, direitos de imagem, patrocínios, estratégias comerciais e planejamento de carreira.

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    O reconhecimento internacional fez a brasileira ser apontada por veículos estrangeiros como uma das mulheres mais influentes da indústria do futebol. Em 2026, ela passou a integrar a lista 50 Over 50 Global, da Forbes, que reúne personalidades acima dos 50 anos com destaque nos negócios, na política e na cultura.

    Além de Haaland, Rafaela representa jogadores como Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Santiago Giménez e o mexicano Gilberto Mora, uma das principais promessas do futebol internacional.

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    Rafaela Pimenta abre o jogo sobre futebol feminino em entrevista exclusiva ao Lance!
    Rafaela Pimenta em entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: João Brandão/Lance!)

    Coração dividido na Copa do Mundo

    O duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa, colocou Rafaela em uma situação incomum. Brasileira e torcedora declarada da Seleção, ela também é a agente do principal astro norueguês e publicou nas redes sociais uma camisa dividida entre as cores dos dois países antes da partida.

    A relação entre empresária e jogador começou quando Haaland ainda era adolescente e atravessou toda a ascensão do atacante até o estrelato. O Mundial de 2026 consolidou ainda mais o protagonismo do norueguês, que chegou ao mata-mata como um dos principais goleadores da competição e confirmou o favoritismo ao comandar a eliminação brasileira.

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    Empresária de Haaland, Rafaela Pimenta usa camisa metade Brasil e Noruega na Copa do Mundo
    Empresária de Haaland, Rafaela Pimenta usa camisa metade Brasil e Noruega na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

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