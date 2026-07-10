Técnico da Suíça diz ter receita para conter Messi: 'Várias soluções' Burat Yakin confia em trabalho coletivo da equipe europeia

Técnico da Suíça, Murat Yakin foi questionado sobre como parar Lionel Messi no confronto com a Argentina, na Copa do Mundo. Em coletiva, o treinador afirmou ter várias soluções para não deixar o camisa 10 ser uma ameaça em jogo válido pelas quartas de final do Mundial.

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- Há várias soluções. Vamos tentar jogar bem e atuar como uma equipe em campo. Sim, temos que tentar, claro, manter uma pressão alta contra uma seleção argentina que, sendo a atual campeã mundial, também tentará fazer o necessário em campo. Podemos falar muito, mas no final, temos que provar em campo, e já temos nossas soluções.

Na atual edição da Copa do Mundo, Messi marcou gols em todos os jogos contra Argélia, Áustria, Jordânia, Cabo Verde e Egito. O camisa 10 é o artilheiro da competição com oito gols marcados ao lado de Kylian Mbappé, mas com um jogo a menos em relação ao centroavante do Real Madrid.

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Adversária da Argentina e de Messi, a Suíça não sofreu gols desde o início do mata-mata da Copa do Mundo. Os europeus conseguiram neutralizar Luís Díaz no empate em 0 a 0 com a Colômbia e espera repetir a dose em busca de uma vaga na semifinal do Mundial.

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