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Vasco encaminha a contratação do técnico português Pedro Emanuel

Treinador de 51 anos deixou o Al-Fayha no fim de junho

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 12:36
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Pedro Emanuel a beira do campo no comando do Al-Khaeej
Pedro Emanuel no comando do Al-Khaeej (Foto: Reprodução)

O Vasco encaminhou a contratação do técnico português Pedro Emanuel para comandar a equipe na sequência da temporada. Pedro Emanuel estava acertado para assumir o Al-Ettifaq, também da Arábia Saudita, mas optou por aceitar o projeto apresentado pelo Vasco. Livre no mercado desde o fim de junho, quando deixou o Al-Fayha, da Arábia Saudita, o treinador deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para iniciar os trabalhos no Cruz-Maltino. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

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    Nascido em Angola e naturalizado português, o treinador tem 51 anos e iniciou a trajetória como técnico nas categorias de base do Porto. Posteriormente, assumiu equipes profissionais em Portugal, passando por Académica, Arouca e Estoril. Também comandou o Apollon Limassol, do Chipre, antes de iniciar uma longa trajetória no futebol do Oriente Médio.

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    Ao longo da carreira, Pedro Emanuel ainda treinou Al-Taawoun, da Arábia Saudita, Almería, da Espanha, e Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Desde 2021, trabalhou no futebol saudita, acumulando passagens por Al-Nassr, Al-Khaleej e, por último, Al-Fayha.

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    • Pedro Emanuel durante treino do Al-Fatyha
    Pedro Emanuel durante treino do Al-Fatyha (Foto: Reprodução)

    No Al-Fayha, clube que assumiu no fim de 2024, comandou a equipe em 57 partidas, com 17 vitórias, 15 empates e 25 derrotas. Sua saída aconteceu no encerramento da última temporada.

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    Curiosamente, Pedro Emanuel chega ao Vasco em uma troca indireta envolvendo um antigo comandante cruz-maltino. Isso porque o Al-Fayha escolheu Fábio Carille, técnico que dirigiu o Vasco no início da última temporada, para substituir o português no comando da equipe saudita.

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