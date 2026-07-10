Vasco encaminha a contratação do técnico português Pedro Emanuel
Treinador de 51 anos deixou o Al-Fayha no fim de junho
O Vasco encaminhou a contratação do técnico português Pedro Emanuel para comandar a equipe na sequência da temporada. Pedro Emanuel estava acertado para assumir o Al-Ettifaq, também da Arábia Saudita, mas optou por aceitar o projeto apresentado pelo Vasco. Livre no mercado desde o fim de junho, quando deixou o Al-Fayha, da Arábia Saudita, o treinador deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para iniciar os trabalhos no Cruz-Maltino. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.
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Nascido em Angola e naturalizado português, o treinador tem 51 anos e iniciou a trajetória como técnico nas categorias de base do Porto. Posteriormente, assumiu equipes profissionais em Portugal, passando por Académica, Arouca e Estoril. Também comandou o Apollon Limassol, do Chipre, antes de iniciar uma longa trajetória no futebol do Oriente Médio.
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Ao longo da carreira, Pedro Emanuel ainda treinou Al-Taawoun, da Arábia Saudita, Almería, da Espanha, e Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Desde 2021, trabalhou no futebol saudita, acumulando passagens por Al-Nassr, Al-Khaleej e, por último, Al-Fayha.
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No Al-Fayha, clube que assumiu no fim de 2024, comandou a equipe em 57 partidas, com 17 vitórias, 15 empates e 25 derrotas. Sua saída aconteceu no encerramento da última temporada.
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Curiosamente, Pedro Emanuel chega ao Vasco em uma troca indireta envolvendo um antigo comandante cruz-maltino. Isso porque o Al-Fayha escolheu Fábio Carille, técnico que dirigiu o Vasco no início da última temporada, para substituir o português no comando da equipe saudita.
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