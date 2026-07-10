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Bastidores: Vasco vê Pedro Emanuel como líder ideal para iniciar nova fase no clube

Treinador recusou proposta mais vantajosa para acertar com o Cruz-Maltino

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 14:39
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Pedro Emanuel como técnico do Al-Fayha
Pedro Emanuel é o novo trreinador do Vasco (Foto: Reprodução)

O português Pedro Emanuel está próximo de ser anunciado como o novo treinador do Vasco. O clube acertou a contratação do técnico de 51 anos, que estava no Al-Fayha, da Arábia Saudita, e deixou a equipe ao fim da última temporada. A expectativa é de que o comandante desembarque ainda nesta sexta-feira (10), no Rio de Janeiro, para iniciar os trabalhos visando a sequência da temporada de 2026.

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    O Lance! apurou que, mais do que o currículo e os títulos conquistados ao longo da carreira, Pedro Emanuel conquistou a diretoria vascaína pelo perfil apresentado durante as negociações. Internamente, o treinador foi visto como o nome que reúne as características consideradas prioritárias para o atual momento do clube.

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    Na avaliação da cúpula do futebol, o português possui um perfil de liderança marcante. Como jogador, foi capitão e conquistou títulos pelos clubes que defendeu, credenciais que pesaram na escolha em um momento em que o Vasco buscava um treinador capaz de assumir o protagonismo na condução do elenco.

    Pedro Emanuel em campo pelo Porto
    Pedro Emanuel em campo pelo Porto (Foto: Reprodução)
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    Outro fator que chamou atenção foi a metodologia de trabalho. Pedro Emanuel é visto como um profissional estudioso, atualizado e adepto de conceitos modernos de treinamento. Durante as reuniões realizadas ao longo da negociação, apresentou ideias consideradas consistentes pela diretoria.

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    Ainda segundo a apuração do Lance!, o treinador afirmou gostar do grupo atual e acredita ser possível extrair um rendimento superior da equipe por meio de ajustes táticos e de organização coletiva.

    Pedro Emanuel com camisa azul escura com o corpo meio de lado
    Pedro Emanuel aparece com camisa azul-escura, com o corpo levemente de lado (Foto: Reprodução)

    ➡️ Vasco SAF apresenta novo agravo contra intervenção judicial

    A disposição em assumir o projeto também foi determinante para o desfecho positivo da negociação. Mesmo com ofertas financeiramente mais vantajosas, incluindo uma proposta do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, Pedro Emanuel priorizou o acerto com o Vasco e demonstrou entusiasmo com a possibilidade de trabalhar no futebol brasileiro.

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    A contratação também reforça o perfil de treinador buscado pelo Vasco desde a saída de Renato Gaúcho. Antes de fechar com Pedro Emanuel, o clube manteve conversas com outros técnicos de perfis semelhantes, como Franclim Carvalho e Fernando Seabra, valorizando profissionais com metodologia moderna, forte organização tática e foco no desenvolvimento coletivo das equipes.

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