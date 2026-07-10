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Quem é Pedro Emanuel? Conheça o treinador que está próximo de assumir o Vasco

Com perfil de treinador defensivo, ex-zagueiro foi campeão da Champions com o Porto

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 12:48
Atualizado há 1 minutos
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Pedro Emanuel com camisa azul escura com o corpo meio de lado
Pedro Emanuel será o novo técnico do Vasco (Foto: Reprodução)

O português Pedro Emanuel está próximo de ser o novo treinador do Vasco. O clube acertou a contratação do português de 51 anos, que estava no Al-Fayha, da Arábia Saudita, e deixou a equipe ao fim da última temporada. A expectativa é de que o comandante desembarque em breve no Rio de Janeiro para iniciar o trabalho visando a sequência de 2026.

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    • Nascido em Luanda, em Angola, e naturalizado português, Pedro Emanuel construiu uma longa trajetória no futebol europeu e asiático, primeiro como jogador e, posteriormente, como treinador. Ao longo da carreira, ficou conhecido por montar equipes organizadas, focadas na fase defensiva e com forte disciplina tática.

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    Antes de iniciar a carreira à beira do campo, Pedro teve uma passagem marcante como zagueiro. Revelado pelo Boavista, também defendeu Ovarense, Penafiel e FC Marco até chegar ao Porto, onde viveu o auge da carreira. Pelo clube português, disputou 178 partidas entre 2000 e 2009 e integrou um dos elencos mais vitoriosos da história da equipe.

    Sob o comando de José Mourinho, fez parte do grupo campeão da histórica Liga dos Campeões da temporada 2003/04. Naquela campanha, dividiu o elenco com jogadores que marcaram época, como Deco, Carlos Alberto, Ricardo Carvalho e Maniche.

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    • Pedro Emanuel em campo pelo Porto
    Pedro Emanuel em campo pelo Porto (Foto: Reprodução)

    Início como de Pedro Emanuel como treinador

    Após encerrar a carreira como jogador, Pedro Emanuel iniciou sua trajetória como treinador nas categorias de base do Porto. Pouco depois assumiu o time B e, em seguida, passou a comandar equipes da primeira divisão portuguesa.

    Seu primeiro grande destaque aconteceu na Académica, onde conquistou a Copa de Portugal na temporada 2011/12. O título é considerado uma das maiores zebras da história recente da competição, já que o clube superou equipes de maior investimento e derrotou o Sporting na decisão.

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    Depois passou por Arouca e Estoril antes de iniciar sua experiência internacional no Apollon Limassol, do Chipre. No clube cipriota conquistou a Copa do Chipre e a Supercopa Nacional.

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    Carreira no Oriente Médio

    Nos últimos anos, Pedro Emanuel consolidou sua carreira no futebol do Oriente Médio. Trabalhou no Al-Taawoun, Al-Nassr, Al-Khaleej e Al-Fayha, todos da Arábia Saudita, além de comandar o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e o Almería, da Espanha.

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    Seu maior feito na região aconteceu em 2019, quando conquistou a Copa do Rei Saudita pelo Al-Taawoun. O troféu foi o primeiro grande título da história do clube e garantiu espaço entre os treinadores mais respeitados do país.

    Pedro Emanuel a beira do campo no comando do Al-Khaeej
    Pedro Emanuel no comando do Al-Khaeej (Foto: Reprodução)

    Seu último trabalho foi no Al-Fayha. Contratado no fim de 2024, comandou a equipe em 57 partidas, somando 17 vitórias, 15 empates e 25 derrotas. Deixou o clube ao término da temporada 2025/26.

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    Como são os time de Pedro Emanuel?

    Pedro Emanuel é reconhecido por privilegiar a organização defensiva e o equilíbrio coletivo. Embora adapte suas equipes de acordo com os adversários e o elenco disponível, o sistema mais utilizado ao longo da carreira é o 4-2-3-1.

    No modelo preferido do treinador, dois volantes garantem proteção à defesa e sustentação na saída de bola, enquanto um meia central concentra a criação das jogadas. As equipes costumam apresentar linhas compactas, intensidade na marcação e transições rápidas, características que marcaram seus trabalhos em Portugal e no futebol saudita.

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    Ao longo da carreira, o português também ganhou reputação por montar equipes competitivas em torneios eliminatórios, cenário em que conquistou os principais títulos de sua trajetória.

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    Principais títulos como treinador

    1. Copa de Portugal (Académica) – 2011/12
    2. Copa do Chipre (Apollon Limassol)
    3. Supercopa do Chipre (Apollon Limassol)
    4. Copa do Rei Saudita (Al-Taawoun) – 2019

    Agora, Pedro Emanuel chega ao Vasco com a missão de reorganizar a equipe na sequência da temporada e tirar o time da zona do rebaixamento. O treinador assume o desafio de melhorar o desempenho do time no Campeonato Brasileiro e conduzir o Cruz-Maltino na disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

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    O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vitória pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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