No banco, Endrick desabafa com Neymar durante estreia do Brasil na Copa: 'Se eu pudesse' Atacante lamentou não ter entrado em campo no empate contra Marrocos

Mesmo afastado dos gramados por conta de uma lesão na panturrilha, Neymar acompanhou de perto a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e chamou atenção por sua participação ativa no banco de reservas. Durante a transmissão do quadro "Jogo Falado", do Fantástico, uma análise de leitura labial revelou conversas entre o camisa 10 e alguns jogadores que ficaram fora da partida.

continua após a publicidade

➡️ Análise – Brasil chega à 2ª rodada da Copa do Mundo ainda em construção

Um dos momentos mais comentados envolveu o jovem atacante Endrick. Sem receber oportunidade de entrar em campo, o jogador demonstrou frustração ao conversar com Neymar sobre a estreia brasileira.

Segundo a interpretação do especialista em leitura labial Gabriel Velloso, Endrick desabafou sobre a vontade de participar do jogo:

- Mas é isso, né, pai. Se eu pudesse, eu entrava.

+ Aposte na vitória da Seleção Brasileira!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Brasil ficou no empate em 1 a 1 na estreia contra Marrocos (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já Neymar mostrou atenção ao desenvolvimento da partida e chegou a orientar os companheiros do banco. Após o Brasil sair atrás no placar, o craque teria pedido uma participação mais efetiva de Vinícius Júnior nas ações ofensivas. De acordo com a leitura labial, Neymar sugeriu:

- Toca a bola no Vini e faz ele ir para cima. Ibanez, dá uma no Vini, manda ele correr nas costas.

➡️Vini Jr lidera ranking da Fifa, mas Brasil perde em dois critérios

Em busca da recuperação na competição, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima rodada precisando de um resultado positivo para seguir firme na luta pela classificação. A expectativa também gira em torno da possível utilização de Endrick, que aguarda uma oportunidade para mostrar seu talento dentro das quatro linhas. Já Neymar deve seguir de fora se recuperando da lesão na panturrilha.

continua após a publicidade

➡️ Enquete Lance!: quais reservas do Brasil merecem titularidade na Copa?