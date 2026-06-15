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No banco, Endrick desabafa com Neymar durante estreia do Brasil na Copa: 'Se eu pudesse'

Atacante lamentou não ter entrado em campo no empate contra Marrocos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 09:18
Atualizado há 0 minutos
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Neymar acompanhou a partida entre Brasil e Marrocos do banco de reservas (Foto: JEWEL SAMAD / AFP)
Neymar acompanhou a partida entre Brasil e Marrocos do banco de reservas (Foto: JEWEL SAMAD / AFP)

Mesmo afastado dos gramados por conta de uma lesão na panturrilha, Neymar acompanhou de perto a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e chamou atenção por sua participação ativa no banco de reservas. Durante a transmissão do quadro "Jogo Falado", do Fantástico, uma análise de leitura labial revelou conversas entre o camisa 10 e alguns jogadores que ficaram fora da partida.

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    Um dos momentos mais comentados envolveu o jovem atacante Endrick. Sem receber oportunidade de entrar em campo, o jogador demonstrou frustração ao conversar com Neymar sobre a estreia brasileira.
    Segundo a interpretação do especialista em leitura labial Gabriel Velloso, Endrick desabafou sobre a vontade de participar do jogo:

    - Mas é isso, né, pai. Se eu pudesse, eu entrava.

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    Já Neymar mostrou atenção ao desenvolvimento da partida e chegou a orientar os companheiros do banco. Após o Brasil sair atrás no placar, o craque teria pedido uma participação mais efetiva de Vinícius Júnior nas ações ofensivas. De acordo com a leitura labial, Neymar sugeriu:

    - Toca a bola no Vini e faz ele ir para cima. Ibanez, dá uma no Vini, manda ele correr nas costas.

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    Em busca da recuperação na competição, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima rodada precisando de um resultado positivo para seguir firme na luta pela classificação. A expectativa também gira em torno da possível utilização de Endrick, que aguarda uma oportunidade para mostrar seu talento dentro das quatro linhas. Já Neymar deve seguir de fora se recuperando da lesão na panturrilha.

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