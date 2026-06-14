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Vini Jr lidera ranking da Fifa, mas Brasil perde em dois critérios

Atacante foi o melhor em campo na estreia da Seleção

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
14/06/2026 14:55
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Vini Jr em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
Vini Jr em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo terminou com empate por 1 a 1 diante do Marrocos, mas os números produzidos pela Fifa ajudam a enxergar nuances da partida que vão além do placar. Na divulgação do novo Power Ranking da entidade, ferramenta criada para avaliar individualmente o desempenho dos jogadores durante o Mundial, dois brasileiros apareceram como destaques no primeiro jogo do Brasil: Vini Jr no ataque, e Marquinhos na defesa.

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    • Eleito o melhor jogador da partida pela Fifa, Vini Jr também liderou o ranking ofensivo do confronto. O atacante recebeu nota 8,8 no quesito "Ataque", superando todos os demais atletas que estiveram em campo no MetLife Stadium. O número reforça a sensação deixada durante os 90 minutos. Mesmo em uma atuação coletiva irregular do Brasil, o camisa 7 foi quem mais levou perigo, participou das principais jogadas ofensivas e assumiu o protagonismo em momentos importantes da partida.

    Na outra ponta do campo, Marquinhos apareceu como o principal destaque defensivo do duelo. O zagueiro brasileiro recebeu nota 7,16 no critério "Defesa", liderando a avaliação do setor. Os números ajudam a dimensionar a importância de Marquinhos na estreia brasileira. O Marrocos pressionou bastante a saída de bola na primeira etapa e criou dificuldades para a defesa. Após o intervalo, o confronto ficou mais controlado e com menos intensidade, mas a equipe africana voltou a assustar nos minutos finais, quando esteve perto de marcar o segundo gol.

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    O único fundamento em que o Marrocos levou vantagem entre os jogadores de linha foi na criatividade. O vencedor da categoria foi Brahim Diaz, que alcançou nota 8,64. O meia marroquino foi um dos responsáveis por acelerar as ações ofensivas da equipe africana e ditar o ritmo de boa parte das transições. O primeiro brasileiro a aparecer na lista foi Luiz Henrique. Mesmo entrando apenas na etapa final, o atacante terminou em terceiro lugar no ranking, com nota 7,02, mostrando impacto imediato nos minutos em que esteve em campo.

    Se entre os jogadores de linha o Brasil conseguiu emplacar destaques, a situação foi diferente quando o foco se voltou para os goleiros. A Fifa avaliou Alisson e Bounou em duas categorias específicas: "Defendendo o Gol" e "Com a Bola". Nos dois quesitos, o marroquino levou a melhor. Bounou recebeu notas 6,51 e 5,88, respectivamente, superando o goleiro brasileiro e reforçando a impressão de segurança que transmitiu ao longo da partida.

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    O que é o Power Ranking da Fifa?

    A Copa do Mundo de 2026 marca a estreia oficial dos Fifa Power Rankings, um sistema criado pela entidade para medir o desempenho individual dos atletas com base em dados coletados durante as partidas. A proposta é oferecer uma análise objetiva das atuações, utilizando estatísticas avançadas para transformar ações em campo em notas que variam de 0 a 10. Os jogadores de linha são avaliados nos critérios ataque, criatividade e defesa, enquanto os goleiros recebem notas em "com a bola" e "defendendo o gol".

    Para chegar às avaliações, a Fifa utiliza os chamados Dados Aprimorados de Desempenho, um banco de informações que leva em consideração dezenas de indicadores. Antes de serem processados, os números passam por uma normalização que contextualiza o desempenho de cada atleta de acordo com o tempo em campo e também com o período em que sua equipe teve posse de bola. Depois, os dados são agrupados em métricas específicas até gerar a nota final de cada categoria.

    Todo o sistema foi desenvolvido pela equipe de Análise de Desempenho no Futebol da Fifa sob supervisão direta de Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal e atual chefe de desenvolvimento global do futebol na entidade, além do Grupo de Estudos Técnicos da Copa do Mundo. Os algoritmos funcionam de forma totalmente automatizada, gerando classificações após cada partida e atualizando continuamente os rankings ao longo do torneio.

    Se a estreia deixou dúvidas sobre o desempenho coletivo da Seleção, os números apontam alguns protagonistas da noite em Nova Jersey. E com dois jogos ainda pela frente na fase de grupos, o Brasil terá novas oportunidades para transformar boas avaliações individuais em resultados dentro de campo.

    Vini Jr é eleito o melhor em campo em Brasil x Marrocos
    Vini Jr é eleito o melhor em campo em Brasil x Marrocos (Foto: Reprodução/X)

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