Jogador de Curaçao revela homenagem a ídolo do Vasco na origem de seu nome Juninho Bacuna contou que sua mãe escolheu seu nome em homenagem a Juninho Pernambucano

A derrota de Curaçao por 7 a 1 para a Alemanha, na estreia da Copa do Mundo, em Houston, teve um detalhe curioso e com forte ligação com o futebol brasileiro. Após a partida, o meio-campista Juninho Bacuna, camisa 7 da seleção caribenha, revelou em entrevista à CazéTV que seu nome foi escolhido em homenagem a Juninho Pernambucano, um dos maiores ídolos da história do Vasco.

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- Meu nome foi dado em homenagem ao Pernambucano. Minha mãe é uma grande fã do Brasil, adorou o nome e me deu esse nome em homenagem. Leandro também, mas não sei se foi homenagem a algum outro jogador. Mas temos nomes lindos e agora temos que fazer jus - afirmou o jogador.

Juninho Bacuna durante entrevista a CazéTV (Foto: Reprodução/CazéTV)

Juninho Bacuna e seu irmão, Leandro Bacuna, são destaques do meio-campo de Curaçao e carregam nomes bastante familiares aos torcedores do Brasil.

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Atualmente, Juninho atua pelo Volendam, da Holanda, emprestado pelo Gaziantep, da Turquia. Já Leandro defende o Igdir, também do futebol turco. Apesar de terem nascido na Holanda, os irmãos optaram por representar Curaçao, terra natal de seus pais.

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A equipe caribenha entrou para a história ao se tornar a menor nação em população a disputar uma Copa do Mundo. Dos 26 convocados, apenas um atleta nasceu em Curaçao: o atacante Tahith Chong. Os demais jogadores nasceram em outros países, principalmente na Holanda, mas escolheram defender a seleção por suas origens familiares.

Em campo, a estreia foi dura. A Alemanha venceu por 7 a 1, com gols de Nmecha, Schlotterbeck, Brown, Musiala, Undav e Havertz, duas vezes. O único gol de Curaçao foi marcado por Comenencia, quando a partida ainda estava 1 a 0 para os alemães.

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