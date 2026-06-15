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Cherki abraça diversidade da seleção francesa e rebate preconceito: 'Isso faz a força'

Jogador é um dos destaques do time de Deschamps

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 06:05
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Cherki no treino da França para a Copa do Mundo (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
Cherki no treino da França para a Copa do Mundo (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Às vésperas da estreia da França na Copa do Mundo de 2026, Rayan Cherki falou sobre preconceito, críticas e o orgulho de fazer parte de uma seleção marcada pela diversidade. Em vídeo divulgado pela Federação Francesa de Futebol (FFF), o meia-atacante do Manchester City afirmou que a mistura de culturas e origens é justamente o que torna os Bleus uma equipe especial.

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    • Aos 22 anos, Cherki admitiu não entender completamente o motivo de parte das críticas que recebe, mas acredita que sua aparência e suas origens podem influenciar a forma como é visto por algumas pessoas.

    — Hoje, para ser sincero, eu não sei por que algumas pessoas não gostam de mim. Posso entender que tenho um perfil que incomoda. Talvez porque eu tenha uma barba grande, talvez porque eu seja moreno demais. Para mim, isso é justamente o que nos torna fortes. Quando olho para a seleção da França, vejo um time magnífico, com muita diversidade e histórias diferentes. É isso que faz a força da França hoje — disse.

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    Revelado pelo Lyon e contratado recentemente pelo Manchester City, Cherki contou que aprendeu desde cedo a lidar com julgamentos externos e rumores sobre sua personalidade.

    — Desde os meus 15 anos inventam muitas coisas sobre mim. Precisamos mostrar às crianças que somos seres humanos. Nós erramos, mas nos levantamos e seguimos em frente — comentou.

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    Vivendo a expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo, Cherki espera aproveitar o torneio para levar uma mensagem que vai além do futebol.

    — Espero que, através dessa experiência, eu possa unir as pessoas. Nós temos essa capacidade. Não importa de onde você vem, a cor da sua pele ou a forma como pensa, é possível ter sucesso. Ser campeão do mundo é o auge de tudo. Vou lutar pelos meus companheiros e espero que eles lutem por mim. Precisamos estar todos juntos — concluiu.

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    Cherki no treino da França para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Cherki no treino da França para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    França na Copa do Mundo

    A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.

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