Colunista do Lance! analisa confronto entre Brasil e Haiti: 'Era para ser um amistoso' Lúcio de Castro afirma que duelo ganhou peso após atuação do Brasil na estreia

O confronto entre Brasil e Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo ganhou uma importância inesperada. Para o colunista do Lance!, Lúcio de Castro, a partida que parecia ser apenas um compromisso protocolar da Seleção Brasileira se transformou em um teste decisivo após o empate diante de Marrocos na estreia.

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Em sua análise, o jornalista destacou que o duelo tinha tudo para ser encarado como um amistoso, diante da diferença técnica entre as equipes. No entanto, o desempenho abaixo do esperado da equipe brasileira mudou completamente o cenário.

- Era para ser quase um amistoso entre uma seleção e, do outro lado, um time que ocupa o último lugar do ranking da FIFA entre os que estão na Copa. Mas quis o destino que um Brasil x Haiti se transformasse em jogo com expectativa - analisou Lúcio.

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Segundo Lúcio de Castro, a Seleção entra em campo pressionada não apenas a conquistar os três pontos, mas também a apresentar um futebol convincente. Para ele, o time precisa mostrar evolução, definir uma base para a sequência da competição e oferecer respostas após as dúvidas deixadas na estreia.

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- Leia-se por "destino" na verdade, o péssimo primeiro jogo do Brasil. Um jogo que fez com que o Brasil tenha que encarar o Haiti com algumas obrigações. Como por exemplo, muito mais do que vencer. Convencer. Jogar bem. Apostar em um time e encerrar dúvidas. Mostrar alternativas no elenco. A falta de expectativa que esse time tem gerado faz com que um jogo contra o Haiti vire algo em que a seleção tenha que demonstrar qualidade. E além disso, o contraponto de ótimas exibições como Argentina, França e Inglaterra.

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

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