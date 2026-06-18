Ancelotti: 'Endrick é outra coisa, é um talento extraordinário' Treinador exalta qualidades, mas diz que vai utilizá-lo 'no momento certo'

FILADÉLFIA, PA (EUA) - Apesar de não ter utilizado o atacante no empate por 1 a 1 com o Marrocos, o técnico Carlo Ancelotti rasgou elogios a Endrick nesta quinta-feira (18), véspera do segundo jogo do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo, diante do Haiti. O treinador da Seleção chamou o jogador de "talento extraordinário", mas ainda assim considerou que só irá colocar Endrick em campo "no momento certo".

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O comentário de Ancelotti veio quando o técnico respondia sobre o que busca do ataque quando escolhe entre Matheus Cunha, Igor Thiago ou Endrick.

— Matheus Cunha tem mais qualidade pelo meio e pela ponta, de atacante de referência, algo que também tem o Igor Thiago. É um jogador de referência na área, forte nos duelos, muito agressivo na recuperação da bola. Endrick é... Não é nenhum ou de outro. Endrick é outra coisa — pontuou o técnico do Brasil.

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Na sequência, Carlo Ancelotti aproveitou para tecer elogios ao atacante.

— Para mim, pessoalmente, Endrick é outra coisa. É um talento extraordinário. E o Brasil vai aproveitar de suas qualidades nesta Copa do Mundo e também na próxima Copa do Mundo. Ele é paciente, não tem pressa. É muito, devo dizer, maduro para sua idade. Isso é um aspecto muito importante. E também na família, o trato dele é muito, muito paciente. Então, eu acho que é importante para o futebol — considerou Ancelotti.

Carlo Ancelotti deverá fazer mudanças no Brasil para o jogo com o Haiti (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Ainda assim, o técnico foi evasivo ao responder sobre a razão de ainda manter o atacante no banco.

— O Endrick, estou esperando o momento correto. Tem que esperar um pouco.

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