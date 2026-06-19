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Por que Ancelotti ainda segura Endrick apesar da pressão da torcida

Jogador tem apoio dos brasileiros para ser titular, mas treinador pede cautela

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
19/06/2026 11:20
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Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

A cena se repete por onde a Seleção Brasileira passa nos Estados Unidos. Nas ruas, nos pontos turísticos e nos arredores dos estádios, um nome aparece com frequência nas conversas dos torcedores: Endrick. Aos 19 anos, o atacante virou uma espécie de clamor popular na Copa do Mundo. Na Filadélfia, onde o Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C, o pedido é praticamente unânime: o jovem deveria estar entre os titulares.

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    • Mas, do outro lado, Carlo Ancelotti segue adotando cautela.

    O treinador italiano deixou claro na entrevista coletiva de quinta-feira (18) que o momento de Endrick ainda está sendo cuidadosamente administrado. Questionado sobre a situação do atacante, foi direto:

    — O Endrick, estou esperando o momento correto. Tem que esperar um pouco — afirmou.

    A declaração ajuda a explicar um cenário que vem sendo construído desde os tempos em que os dois trabalharam juntos no Real Madrid. Ancelotti sempre foi um admirador declarado do talento do atacante brasileiro, mas também cobrava evolução em aspectos táticos, especialmente na leitura dos jogos e no entendimento coletivo das partidas.

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    Na visão do treinador, colocar toda a responsabilidade ofensiva da Seleção sobre um jogador de apenas 19 anos pode ser um risco desnecessário em uma Copa do Mundo. O italiano prefere um processo gradual, protegendo uma das maiores promessas do futebol brasileiro.

    Ao mesmo tempo, Ancelotti não esconde a admiração pelo camisa 9.

    — Endrick é outra coisa. Para mim, pessoalmente, Endrick é outra coisa. É um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar suas qualidades nesta Copa do Mundo e também na próxima Copa do Mundo. Ele é paciente, não tem pressa. É muito maduro para sua idade — destacou o treinador.

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    A cautela também encontra respaldo no histórico do jogador. Durante a passagem pelo Real Madrid, Endrick enfrentou problemas físicos importantes. Ficou quase 90 dias afastado dos gramados e desfalcou a equipe em 13 partidas. A primeira lesão o tirou de ação por 62 dias, justamente durante o período em que Ancelotti ainda comandava o clube espanhol. Nos seis meses de Lyon, pré-Copa, superou os problemas físicos e atuou até o fim.

    Mesmo assim, a pressão popular só aumenta. O Lance! percorreu as ruas da Filadélfia e encontrou diversos brasileiros defendendo a presença do atacante entre os titulares.

    — Endrick tem que ser titular. É o melhor atacante da seleção brasileira. Não entendo por que ainda não teve oportunidade — disse o torcedor Marcos Roberto, de Santa Catarina.

    Quem também entrou na campanha foi o influenciador Toguro, que acompanha pelo Lance! a Seleção e a Copa do Mundo nos Estados Unidos.

    — Imagina se esse moleque entra com fome de vontade, faz gols, vira ídolo e ganha a Copa. O Endrick tem o olhar da favela, cresceu na comunidade e venceu. Toda vez que você reprime alguém e ele dá certo, vira história para contar — afirmou.

    O curioso é que, enquanto a torcida enxerga urgência, Ancelotti vê horizonte. O técnico parece convencido de que Endrick será uma peça importante não apenas nesta Copa, mas também nos próximos ciclos da Seleção. Por isso, prefere escolher com precisão o instante em que o atacante entrará em campo.

    A torcida pede pressa. Ancelotti pede paciência. E, entre um pedido e outro, Endrick segue aguardando o momento que, segundo o treinador, inevitavelmente chegará.

    Após empréstimo breve, Endrick retorna ao Real Madrid no fim de julho (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Ancelotti conversa com Endrick durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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