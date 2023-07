Licença, segurança e integridade



A princípio, as licenças de operação para os sites de apostas esportivas só são exigidas em alguns territórios. Por exemplo, os sites de apostas brasileiros não precisam de uma licença para operar no Brasil, isto porque o país ainda não possui uma regulação neste sentido.



No entanto, em muitos países, um site de apostas online só pode operar após obter uma licença do governo ou entidade regulatória nacional.



Nesse sentido, essas licenças garantem maior segurança aos apostadores que se cadastram nesses sites de apostas online. Isto é, a fim de conseguir uma licença, as casas devem cumprir diversas regras rígidas para garantir a segurança dos apostadores.



Então, os apostadores podem ficar mais tranquilos que os termos e condições oferecidos pelos sites de apostas online serão justos e cumpridos.



Todos os sites da nossa lista dos 15 melhores sites de apostas brasileiros são legalmente licenciados para operar nos territórios onde oferecem os seus serviços.



As licenças de operação são emitidas por organizações de credibilidade como a Comissão de Jogos do Reino Unido, Autoridade de Jogos de Malta, Curaçao e-Gaming, Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos de Portugal, entre outras entidades locais.



Com relação a segurança da plataforma, também nos certificamos de adicionar apenas sites com criptografia de ponta para transações financeiras e dados sigilosos, bem como casas com um histórico de credibilidade de longa data.



Mercados e odds



A quantidade de mercados e a qualidade das cotações nas apostas online são um dos principais aspectos que os apostadores prestam atenção nos sites.



Ao passo que os apostadores querem obter bons retornos com as suas apostas, é importante que a casa ofereça odds competitivas e justas. Afinal, elas representam o potencial de retorno financeiro nas apostas online.



Avaliar a qualidade das odds de uma casa de apostas não é um processo muito simples, uma vez que elas sempre estão sujeitas a alterações em tempo real pelos sites. Além disso, as odds variam de acordo com cada esporte, evento e mercado de apostas em cada casa.



Ainda assim, é possível estimar e identificar de forma geral sites de apostas que oferecem odds competitivas. A melhor forma é, sem dúvidas, analisar as cotações oferecidas justamente para as modalidades e eventos do seu interesse.



No entanto, em nossa lista, escolhemos casas de apostas que oferecem odds competitivas no geral para os principais esportes e eventos do mundo dos esportes.



Igualmente, no quesito variedade de mercados de apostas esportivas, elas podem variar bastante de acordo com cada esporte ou evento.



No entanto, todos os sites dessa lista oferecem os principais mercados para apostas ao vivo e no pré-jogo nas principais modalidades.