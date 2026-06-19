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Seleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (19/06)?

Veja as seleções que entram em campo nesta quinta-feira (18) e os horários das partidas

PorRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 09:30
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Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress).

A primeira rodada já começou a ficar para trás, e a Copa do Mundo entra em um momento decisivo. Nesta sexta-feira (19), a segunda rodada da fase de grupos continua com quatro partidas que podem encaminhar classificações, aumentar a pressão sobre favoritos e até deixar seleções perto da eliminação. O destaque da programação é o Brasil, que busca a primeira vitória no torneio, mas Estados Unidos, Marrocos e Turquia também entram em campo em confrontos importantes.

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    Estados Unidos x Austrália - 16h

    Estados Unidos e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D.

    O duelo reúne as duas seleções que venceram na estreia e pode valer a liderança isolada da chave. Os americanos chegam embalados após a goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai, enquanto a Austrália surpreendeu ao derrotar a Turquia por 2 a 0. Quem vencer ficará muito próximo de garantir vaga nas oitavas de final.

    Escócia x Marrocos - 19h

    Escócia e Marrocos se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C.

    A seleção escocesa tenta manter os 100% de aproveitamento após vencer o Haiti na estreia e pode encaminhar uma classificação histórica ao mata-mata. Do outro lado, o Marrocos busca a primeira vitória depois de empatar com o Brasil e aposta na força do elenco que chegou à semifinal da Copa do Mundo de 2022.

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    Brasil x Haiti - 21h30

    Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C.

    Após empatar com Marrocos na estreia, a Seleção Brasileira entra pressionada pela necessidade de vencer para não chegar à rodada final em situação delicada. Já o Haiti mostrou competitividade na derrota para a Escócia e tenta surpreender para seguir vivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

    Matheus Cunha em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Matheus Cunha em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

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    Turquia x Paraguai - 0h

    Turquia e Paraguai se enfrentam na madrugada de sábado (20), à 0h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D.

    Derrotadas na estreia, as duas seleções encaram uma partida com clima de decisão. A Turquia foi superada pela Austrália apesar do amplo domínio da posse de bola, enquanto o Paraguai sofreu uma goleada para os Estados Unidos. Um novo tropeço pode deixar qualquer um dos lados muito próximo da eliminação.

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