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Quantos gols Harry Kane tem em Copas do Mundo?

Saiba quantos gols o artilheiro tem na competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 23:33
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Harry Kane comemorando o gol marcado
Harry Kane comemorando gol contra o México na Copa. (Imagem: Rodrigo Oropeza / AFP)

Harry Kane continua marcando gols na Copa do Mundo e se mantendo no topo da artilharia da competição junto com outros craques do futebol mundial. Neste domingo (5), o atacante inglês foi mais uma vez fundamental ao balançar as redes na vitória parcial da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, realizada no Estádio Azteca. Com este novo tento, o capitão do "English Team" alcançou a marca de 14 gols em Copas do Mundo. Faltam apenas dois para o centroavante alcançar o alemão Miroslav Klose, que possui 16 gols no torneio.

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    Harry Kane correndo
    Harry Kane atuando em México x Inglaterra na Copa (Imagem: Yuri CORTEZ / AFP)

    A ascensão do "furação" inglês nesta edição do torneio tem sido meteórica. No início da semana, após marcar os dois gols da vitória de virada contra a RD Congo na fase anterior, Kane já havia atingido 13 gols históricos, superando a marca do Rei Pelé, que encerrou sua carreira com 12 gols em Mundiais.

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    Agora, com 14 gols acumulados, Harry Kane subiu mais um degrau no ranking dos maiores artilheiros e divide a quinta colocação com o lendário alemão Gerd Muller. Ele está atrás apenas de nomes como Lionel Messi (19 gols), Kylian Mbappé (18), Miroslav Klose (16) e Ronaldo Fenômeno (15).

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    Além de buscar se aproximar dos maiores artilheiros da história da competição, Kane segue brilhando e disputando como um dos maiores destaques da atual edição do Mundial. Com o gol anotado contra os mexicanos, ele chegou a 6 gols na Copa de 2026, e é atualmente o segundo maior artilheiro da competição até o momento, atrás apenas de Messi, Haaland e Mbappé, que somam 7 gols cada.

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