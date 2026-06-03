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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Boa sorte, Seleção!

Brasil segue rumo à disputa da Copa após se despedir com goleada no Rio de Janeiro

Jogadores do Brasil se arbaçam e comemoram gol de Igor Thiago sobre o Panamá.
imagem cameraJogadores do Brasil se abraçam e comemoram gol de Igor Thiago sobre o Panamá (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
Guilherme Schleder
Conteúdo Especial
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 03/06/2026
17:47
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Fala, galera. O domingo foi dia de torcer muito pela nossa seleção e desejar toda a sorte do mundo para o time escolhido pelo nosso querido técnico Carlo Ancelotti. Concordando ou não com os convocados, o elenco está selecionado e vai representar o nosso país da melhor forma possível lá nos Estados Unidos. E vão trazer a taça para casa, com certeza. Temos espaço para guardar mais uma, duas e três taças lá na sede da CBF.

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Eu, como carioca e apaixonado pelo Rio de Janeiro, fiquei muito feliz de a CBF ter escolhido a nossa cidade para fazer a despedida do povo brasileiro antes dos nossos craques irem para a Copa do Mundo. Bairrismo à parte, é impossível não realizar o último jogo antes do mundial no Maracanã.

Só de pisar no principal palco do futebol mundial, com certeza os nossos jogadores se sentiram emocionados e motivados. Ter o apoio do povo do Rio torna a coisa diferente. A energia do carioca é especial. E isso se provou dentro de campo, vencemos por 6 a 2.

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Rayan finaliza bonito para marcar terceiro gol do Brasil contra o Panamá
Rayan finaliza bonito para marcar terceiro gol do Brasil contra o Panamá (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Quero convidar a todos para torcerem pela seleção. Os jogos do Brasil na Copa começam no dia 13 de junho, contra Marrocos, no estádio de Nova Jersey. Lá, é o mesmo estádio, que se Deus quiser, vamos jogar a final no dia 19 de julho e conquistar o tão sonhado hexa.

Vamos com tudo, Brasil! Que venha o hexa.

Guilherme Schleder no Lance! 📝

Guilherme Schleder é deputado estadual do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.

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