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O esporte é uma das poucas áreas capazes de atender a todos os tipos de pessoas: crianças, idosos e atletas de alto rendimento, sem distinção de sexo, raça ou religião.

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Nesta coluna, vale lembrar como tudo começa: pela diversão. Antes de qualquer coisa, o esporte é entretenimento e lazer. É isso que se vê quando uma criança decide chutar uma bola e correr atrás dela com os amigos. Ou quando, após uma semana de trabalho, o futebol de domingo se torna um momento de alívio e descanso para muitos adultos.

Para que essa experiência siga sendo possível, é fundamental que o poder público mantenha um olhar atento sobre a oferta e a qualidade dos espaços de lazer. São esses locais que contribuem diretamente para a promoção da saúde e do bem-estar da população.

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Praça Herculano Pena, em Cavalcanti, Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/Rio em Forma)

Praças bem cuidadas e iluminadas, por exemplo, tornam-se pontos de encontro, convivência e interação social, além de impulsionarem a economia local.

No Rio de Janeiro, é possível observar avanços nessa direção.

Guilherme Schleder no Lance! 📝

Guilherme Schleder é deputado estadual do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.

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