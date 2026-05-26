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Futsal volta ao Maracanãzinho, a sua casa

Ginásio não recebia jogos desde 2008; cidade é o lar da modalidade

Elisandro, do Vasco, em ação pela Copa LNF
imagem cameraElisandro, do Vasco, em ação pela Copa LNF no palco do Maracanãzinho
Guilherme Schleder
Conteúdo Especial
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 26/05/2026
16:44
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Fala, galera Recentemente tivemos uma novidade muito boa: o futsal, um dos esportes mais praticados no país, voltou a sediar jogos oficiais no Maracanãzinho.

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Vasco e Corinthians se enfrentaram na estreia da Copa da Liga Nacional de Futsal, no dia 25 de abril. O ginásio ficou lotado e foram arrecadadas mais de uma tonelada de alimentos por meio do ingresso solidário.

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O jogo foi importante porque, desde 2008, o Maracanãzinho não recebia uma partida de futsal. Naquela ocasião, fomos campeões mundiais com estrelas como Falcão em quadra.

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De lá para cá, a nossa seleção ganhou mais títulos e o esporte se desenvolveu. E agora podemos dizer que ele voltou para casa, para o Rio de Janeiro.

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Maracanãzinho
Maracanãzinho é palco de grandes eventos esportivos no país, como vôlei, basquete e futsal (Foto: Divulgação)

O retorno das partidas no Maracanãzinho e em outros ginásios da cidade reforça a importância da cidade para os eventos esportivos e a consolida, cada vez mais, como uma capital olímpica.

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Não tenho dúvidas de que somos a cidade mais esportiva do mundo. Aqui temos espaços para todos os esportes.

Valeu, galera.

Guilherme Schleder no Lance! 📝

Guilherme Schleder é deputado estadual do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.

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