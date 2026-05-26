Futsal volta ao Maracanãzinho, a sua casa
Ginásio não recebia jogos desde 2008; cidade é o lar da modalidade
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Fala, galera Recentemente tivemos uma novidade muito boa: o futsal, um dos esportes mais praticados no país, voltou a sediar jogos oficiais no Maracanãzinho.
Vasco e Corinthians se enfrentaram na estreia da Copa da Liga Nacional de Futsal, no dia 25 de abril. O ginásio ficou lotado e foram arrecadadas mais de uma tonelada de alimentos por meio do ingresso solidário.
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O jogo foi importante porque, desde 2008, o Maracanãzinho não recebia uma partida de futsal. Naquela ocasião, fomos campeões mundiais com estrelas como Falcão em quadra.
De lá para cá, a nossa seleção ganhou mais títulos e o esporte se desenvolveu. E agora podemos dizer que ele voltou para casa, para o Rio de Janeiro.
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O retorno das partidas no Maracanãzinho e em outros ginásios da cidade reforça a importância da cidade para os eventos esportivos e a consolida, cada vez mais, como uma capital olímpica.
Não tenho dúvidas de que somos a cidade mais esportiva do mundo. Aqui temos espaços para todos os esportes.
Valeu, galera.
Guilherme Schleder no Lance! 📝
Guilherme Schleder é deputado estadual do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.
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