Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Fala, galera!

Este mês, o Rio de Janeiro recebeu mais uma edição do Fut Summit, maior festival de futebol da América Latina, com dois dias de palestras, debates sobre tendências, rodadas de negócios e interações com ídolos de várias gerações.

continua após a publicidade

➡️ Guilherme Schleder: Leia todas as colunas

Rio de Janeiro e futebol andam lado a lado. Somos a cidade do estádio mais famoso do mundo, casa da CBF e de alguns dos mais tradicionais clubes do país. E, por isso, o esporte é foco importante para a Prefeitura do Rio de Janeiro.

No próximo ano, o Brasil será palco da Copa do Mundo feminina. Já temos a confirmação de que a final e outros importantes jogos serão aqui, mas ainda queremos mais e estamos na briga para trazer também a partida de abertura para o Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Um estudo apresentado pela Fifa prevê que serão investidos R$ 4,2 bilhões na Copa do Mundo no Brasil, sendo R$ 1,8 bilhão exclusivamente para a prática do futebol feminino. O valor é o dobro do que foi investido na Copa anterior, na Austrália.

Na Secretaria Municipal de Esportes, queremos transformar o Rio na capital do futebol feminino. Este mês, lançamos uma parceria com a ex-jogadora da seleção Duda Luzieli. Teremos núcleos de escolinhas de futebol exclusivos para meninas em 10 Vilas Olímpicas. Serão aulas gratuitas, que vão atender 500 alunas de 10 a 15 anos. E esse é só o início, já temos planejamento para fazer esse número crescer.

continua após a publicidade

Seleção Brasileira sub-20 em ação na Copa do Mundo feminina sub-20 (Foto: Raul Arboleda/AFP)

O mais legal desse projeto, é que além de dar oportunidade para meninas que querem jogar futebol, é que elas vão aprender com quem sabe. Cada núcleo terá como madrinha uma das pioneiras da seleção feminina, como Marisa, Fia e Fanta. Vai ser um intercâmbio muito interessante e também uma maneira de reconhecer o trabalho tão importante dessas ex-atletas, que abriram caminho para que o futebol feminino chegasse onde está hoje.

O esforço da Prefeitura do Rio para trazer a Copa para o Brasil vai se traduzir em mais meninas e mulheres jogando futebol, em mais projetos, mais estrutura, mais investimento e mais oportunidades de emprego e negócios.

Mas o futebol feminino não é a única área de atuação da Prefeitura no futebol. Olhamos sempre com carinho para nossos grandes clubes. Na gestão do prefeito Eduardo Paes, a prefeitura fez toda a sua parte para que a construção do estádio do Flamengo seja possível.

Também realizamos o processo de transferência do potencial construtivo de São Januário, para que um dos estádios mais importantes do Brasil seja reformado e esteja à altura de sua história. Essa obra, aliás, tem contrapartidas sociais, que vão atender a todos os moradores da região. Mais uma vez, um olhar para o esporte além do esporte.

A conversa com os times de bairro também é constante. Recentemente, em parceria com o pessoal da Rio Luz, modernizamos toda a iluminação dos estádios de Bangu e Portuguesa. Hoje é possível assistir jogos à noite em Moça Bonita, o que há muito tempo não acontecia. Essa possibilidade permite que mais pessoas acompanhem os clubes e também movimenta a vida noturna e econômica dos bairros.

Futebol é paixão nacional, mas também ferramenta para que a cidade se desenvolva ainda mais em vários setores. Eventos como o FutSummit, além de movimentar a economia da cidade, mostram o panorama atual e os possíveis caminhos.

Vamos em frente!

Até a próxima!

Guilherme Schleder no Lance!

Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.

Leia também:

➡️ Parceria com a Special Olympics amplia inclusão na prática esportiva no Rio

➡️Férias de janeiro: celebre o legado dos Jogos de 2016 no Rio Museu Olímpico

➡️Estádio da Portuguesa passa por modernização

➡️Rio de Janeiro recebe Copa Ibero-Americana e Copa Latina de BMX

➡️Touchdown carioca: o Maracanã é o novo palco da NFL

➡️Corridas de rua são um verdadeiro fenômeno no Rio de Janeiro