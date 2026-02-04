Parceria com a Special Olympics amplia inclusão na prática esportiva no Rio
Special Olympics é maior organização de incentivo à atividade física para deficientes intelectuais
Fala, galera!
As emoções e os benefícios da atividade física são únicos. E são para todos. Para ampliar ainda mais a inclusão na prática esportiva, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, fechou uma parceria inédita com a Special Olympics, maior organização internacional de incentivo à atividade física para crianças e adultos com deficiência intelectual.
Essa parceria reforça nosso compromisso de trabalhar por uma cidade para todos. Realizamos os primeiros eventos em 2025 e este ano vamos expandir o projeto para outras Vilas Olímpicas.
Eventos da Special Olympics já começaram
Em novembro, aconteceu o primeiro festival esportivo da parceria, na Vila Olímpica do Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência Mestre Candeia, no Centro. O local já desenvolve um trabalho específico para cerca de 200 alunos com deficiência, com atividades como dança, bocha, futebol, basquete e capoeira. Os Jogos Locais de Habilidades Individuais de Hóquei sobre a Grama reuniram 50 participantes.
No início de dezembro, foi a vez da Vila Olímpica Artur da Távola, em Vila Isabel, receber os Jogos Locais de Natação, com a participação de 30 alunos.
É muito importante para esses atletas vivenciarem a vibração e a emoção de participar de uma competição. Foi gratificante ver a vibração deles nas provas. O esporte é sem dúvida uma importante ferramenta na construção de um mundo mais igual, com mais respeito e diversidade.
Até a próxima!
Guilherme Schleder no Lance!
Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.
