Parceria com a Special Olympics amplia inclusão na prática esportiva no Rio

Fala, galera!

As emoções e os benefícios da atividade física são únicos. E são para todos. Para ampliar ainda mais a inclusão na prática esportiva, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, fechou uma parceria inédita com a Special Olympics, maior organização internacional de incentivo à atividade física para crianças e adultos com deficiência intelectual.

Essa parceria reforça nosso compromisso de trabalhar por uma cidade para todos. Realizamos os primeiros eventos em 2025 e este ano vamos expandir o projeto para outras Vilas Olímpicas.

Eventos da Special Olympics já começaram

Em novembro, aconteceu o primeiro festival esportivo da parceria, na Vila Olímpica do Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência Mestre Candeia, no Centro. O local já desenvolve um trabalho específico para cerca de 200 alunos com deficiência, com atividades como dança, bocha, futebol, basquete e capoeira. Os Jogos Locais de Habilidades Individuais de Hóquei sobre a Grama reuniram 50 participantes.

No início de dezembro, foi a vez da Vila Olímpica Artur da Távola, em Vila Isabel, receber os Jogos Locais de Natação, com a participação de 30 alunos.

Foto: Special Olympics / Divulgação

É muito importante para esses atletas vivenciarem a vibração e a emoção de participar de uma competição. Foi gratificante ver a vibração deles nas provas. O esporte é sem dúvida uma importante ferramenta na construção de um mundo mais igual, com mais respeito e diversidade.

Até a próxima!

Guilherme Schleder no Lance!

Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.

