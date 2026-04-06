Alvará em dia é sinônimo de praia organizada

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Fala, galera! Frequentar as praias da orla do Rio de Janeiro atualmente é bastante diferente de alguns anos atrás. Tenho certeza que todos perceberam. Não há mais desorganização na areia, brigas por espaço e incômodos entre banhistas e praticantes de esportes. Há respeito entre aqueles que vão tomar banho e quem vai a alguma aula.

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A organização não aconteceu por acaso e é fruto de muito trabalho. Há cerca de cinco anos a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Esportes, passou a atuar nas praias para resolver esse problema.

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Alvarás para a organização

A Secretaria passou a emitir alvarás aos professores e a organizar a prática esportiva na orla. Há garantias de que não haverá mais pessoas do que o suportado, de que as aulas serão dadas em espaço adequado e que não haja incômodo aos banhistas.

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O objetivo é garantir, além da organização, que os alunos tenham segurança e saibam que seus professores são regularizados. O mesmo acontece com os professores, que podem exercer seus ofícios com a garantia de que seus espaços e horários estão reservados e regulamentados.

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Praia da Barra da Tijuca (Foto: Marcelo Piu/Prefeitura do Rio)

Fiscalização constante

A fiscalização é constante para saber se os espaços estão sendo ocupados da maneira correta. Por isso a renovação do alvará é feita anualmente. E isso conscientiza quem trabalha na praia e os faz querer e exigir um ambiente organizado.

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No final de março tive a felicidade de participar de três eventos de entregas de alvarás, a maioria deles de professores que já atuam há anos nas praias de forma regularizada. Foram mais de 300 permissões concedidas a instrutores de Ipanema, Leblon, Lagoa, São Conrado, Flamengo, Botafogo, Urca, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes.

Para retirar o seu alvará basta acessar o site da Prefeitura do Rio de Janeiro, que lá há todas as instruções necessárias.

Guilherme Schleder no Lance!

Guilherme Schleder é deputado estadual do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.

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