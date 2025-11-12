Fala, galera! Mais uma vez com vocês aqui no Lance! e dessa vez é para trazer mais uma excelente notícia para o esporte da nossa cidade. Finalizamos as obras de modernização da iluminação do Estádio Luso-Brasileiro, casa da Associação Atlética Portuguesa, a nossa Lusinha da Ilha do Governador.

O projeto na casa da Portuguesa foi abraçado desde o começo pelo prefeito Eduardo Paes, que é um entusiasta do esporte na nossa cidade, e executado pela RioLuz, presidida pelo Rafael Thompson. Ao todo, foram instalados 136 novos projetores de última geração, proporcionando maior iluminação, eficiência energética e qualidade nas transmissões noturnas. Além disso, o consumo de energia é menor.

Antes e depois do Estádio Luso Brasileiro (Foto: Divulgação - Portuguesa)

Refletores retirados do estádio da Portuguesa serão realocados

Outro ponto importante é o aproveitamento sustentável dos refletores que foram retirados do estádio da Portuguesa, que serão revisados e realocados em outros clubes tradicionais da nossa cidade, como o São Cristóvão e o Bonsucesso. Melhorar a condição de todos os clubes do município do Rio de Janeiro é uma das missões do Marcelo Barros, o Marcelão, que é presidente da nossa Lusinha e também o responsável pela Coordenação de Clubes do Município do Rio de Janeiro.

É através desse trabalho incansável e com olhar para todos os clubes que podemos ampliar ainda mais a prática esportiva no Rio de Janeiro. Porque esses clubes têm enorme potencial social, desenvolvendo projetos que oferecem atividades para a população, além, é claro, da formação de futuros atletas. Quantos craques não deram seus primeiros passos em clubes como Portuguesa, Olaria, São Cristóvão e outros?

Vamos juntos nessa, galera!

Até a próxima!

Guilherme Schleder no Lance!

Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.

