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Calor e presente da Fifa marcam palco da estreia da Seleção na Copa do Mundo

Ancelotti e Vinicius Júnior concedem entrevista antes do duelo contra o Marrocos

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados especiais
12/06/2026 16:36
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MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil na Copa (Foto: Marcio Iannacca)
MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil na Copa (Foto: Marcio Iannacca)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O calor extremo chama atenção entre os fatores que cercam a estreia da Seleção hexacampeã mundial na Copa do Mundo. Com 33°C e sensação térmica de 40°C, essa era a temperatura registrada quando a reportagem do Lance! chegou ao MetLife Stadium para as entrevistas de Vinicius Júnior e Carlo Ancelotti, antes do confronto com o Marrocos.

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    Apesar do calor, a entrada para o estádio ocorreu de forma tranquila, enquanto a revista segue rigorosa por parte da polícia local, como em outros eventos realizados nos Estados Unidos, a exemplo do Mundial de Clubes de 2025.

    A sala onde a dupla da Seleção concederá entrevista é a mesma em que a imprensa ficará acomodada, novidade neste período da Seleção no Mundial. Vale lembrar que a delegação brasileira não fará o reconhecimento do gramado. A mudança segue uma orientação da Fifa para a fase de grupos do Mundial de 2026.

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    As entrevistas estão marcadas para começar às 17h15 (de Brasília). A estreia do Brasil, por sua vez, acontece no sábado, 13 de junho, no mesmo palco das coletivas, diante da seleção do Marrocos. Na sequência, a equipe enfrenta o Haiti, na Filadélfia, antes de encerrar a fase de grupos contra a Escócia, em Miami.

    Passaporte da Fifa

    Ao entrar na sala de imprensa no MetLife Stadium, os jornalistas recebem um "passaporte" da Fifa com as sedes da Copa, divididas entre três países (Canadá, México e Estados Unidos). O material pode ser utilizado para ganhar carimbos a partir das partidas e dos estádios visitados no Mundial.

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    O passaporte conta também com uma pequena bolsa de proteção.

    Passaporte da Fifa foi entregue antes da entrevista coletiva de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, e Vinicius Júnior (Foto: Marcio Iannacca)

    Datas e horários dos jogos da Seleção na fase de grupos da Copa

    • 13/06: Brasil x Marrocos - 19h
    • 19/06: Brasil x Haiti - 21h30
    • 24/06: Escócia x Brasil - 19h

    *Horários de Brasília.

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