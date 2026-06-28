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Ancelotti confirma que quer usar Neymar como falso 9 nos jogos do Brasil na Copa

Treinador afirmou que a posição potencializa Neymar

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 18:43
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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O técnico Carlo Ancelotti confirmou em entrevista para a CazéTV que usará Neymar como falso 9 na Seleção Brasileira para os próximos jogos na Copa do Mundo. Ou seja, se o camisa 10 atuar no confronto contra o Japão, pela segunda fase da competição, substituirá a função exercida por Matheus Cunha. Entretanto, o treinador italiano deixou claro que não pretende promover novas mudanças no time que deve começar jogando.

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    Neymar entrou no segundo tempo de Escócia e Brasil na Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Neymar entrou no segundo tempo de Escócia e Brasil na Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Ancelotti sinalizou que pretende manter o camisa 10 na função desempenhada no último compromisso, quando Neymar retornou aos gramados após se recuperar de uma lesão na panturrilha e entrou no segundo tempo da partida contra a Escócia. O treinador explicou que a posição potencializa as principais virtudes do atacante, especialmente na criação das jogadas.

    Segundo o treinador, Neymar ainda está recuperando o ritmo ideal de jogo após o retorno à equipe, mas vem apresentando evolução diária e reúne condições para exercer um papel central no setor ofensivo brasileiro.

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    — O Neymar está progressando muito bem. Temos que ter em conta que ele só está trabalhando com a equipe por sete dias. Sua condição melhora. Ele pode jogar nessa posição. Eu acho que ele permite estar dentro do jogo. É uma posição onde ele pode mostrar suas qualidades no sentido de filtrar passes. E tudo o que ele faz, muito, muito bem — , afirmou Ancelotti.

    Na última partida, Neymar entrou na vaga de Matheus Cunha e atuou como referência móvel no ataque, circulando por diferentes setores do campo e participando da construção das jogadas por todos os lados. A avaliação positiva do desempenho do meia-atacante na posição ajuda na possibilidade de que o treinador mantenha o desenho tático para o mata-mata.

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    Sem novos problemas por lesão ou suspensão, Ancelotti também indicou que a base da equipe deve ser mantida para o duelo decisivo. Embora tenha evitado confirmar a escalação, o italiano deu sinais de que repetirá a formação que venceu a Escócia.

    — Não gosto de dar a escalação, mas eu creio que no último jogo a equipe fez bem, a equipe está preparada, tem confiança. O ambiente é bom. Sabemos que em uma eliminatória tudo pode passar, mas estamos preparados para tudo o que pode passar — , disse.

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    Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami
    Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    O Brasil encara o Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo em confronto válido pela segunda fase do torneio. Apesar dos japoneses não possuírem tradição de boas campanhas na competição, Ancelotti pregou respeito ao adversário e destacou a organização da equipe asiática.

    — Pensamos que é uma equipe do Japão muito competitiva, bem organizada. Eles têm uma estrutura muito clara na defesa, no ataque também. É uma equipe que você tem que respeitar, porque, sobretudo, no último período, no ano passado, eles fizeram um bom resultado — , afirmou o treinador, lembrando ainda a vitória dos japoneses sobre a Inglaterra.

    A Seleção Brasileira chega ao mata-mata após terminar na liderança do Grupo C, com 7 pontos. A campanha começou com empate por 1 a 1 diante do Marrocos na estreia. Depois, a equipe comandada por Ancelotti conseguiu duas vitórias seguidas por 3 a 0, sobre o Haiti e a Escócia, resultados que garantiram a primeira colocação da chave e a classificação para as oitavas de final.

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