Destaque de possível adversário do Brasil na Copa rejeita Liverpool e quer PSG Atacante é um dos destaques da Copa e recebeu proposta de 112 milhões de libras

Um dos jovens destaques da Copa do Mundo parece ter escolhido o PSG como destino, deixando de lado a oferta do Liverpool, que chegou a oferecer 112 milhões de libras, o equivalente a R$ 765 milhões, pelo atacante. Yan Diomandé, ponta da Costa do Marfim que pode enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa, quer ir para o time parisiense caso saia do RB Leipzig, segundo o jornal inglês The Athletic.

continua após a publicidade

Aos 19 anos, o atacante do RB Leipzig tem se destacado como um dos jovens destaques da Copa e manifestou o desejo de assinar com o Paris Saint-Germain. Recentemente, o clube alemão onde Diomandé atua rejeitou uma investida milionária do Liverpool que chegava perto dos R$ 800 milhões.

➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

Yan Diomandé vs Alemanha na Copa do Mundo (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)

Diomandé acredita que o projeto do PSG, liderado por Nasser Al-Khelaifi e Luis Campos, é o ideal para suas ambições de conquistar títulos e, futuramente, a Bola de Ouro. Segundo a imprensa inglesa, o jovem deseja trabalhar com o técnico Luis Enrique e vê na capital francesa a melhor vitrine para sua evolução, embora o RB Leipzig faça jogo duro e exija cerca de 130 milhões de euros para liberá-lo, valor que o tornaria a maior venda da história do clube alemão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Saiba quem é Yan Diomandé, destaque de possível adversário do Brasil na Copa

Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha, em jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexander Hassenstein / AFP)

O jogador é um dos nomes a ser observados pelo Brasil, já que pode cruzar o caminho da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa. O atacante teve uma ascensão veloz, saindo de uma academia de esportes na Flórida para brilhar no Leganés, na Espanha, e posteriormente explodir na Bundesliga.

Na última temporada, Diomandé foi o ponta com a maior taxa de sucesso em dribles em toda a Europa, além de ter feito 12 gols e distribuído nove assistências em 33 jogos, sendo peça fundamental para classificar o RB Leipzig à Champions League. Sua versatilidade permite atuar em ambas as pontas, utilizando velocidade e finalizações precisas com os dois pés.

continua após a publicidade

Para a Costa do Marfim enfrentar o Brasil na Copa, será necessário vencer a Noruega de Erling Haaland na próxima terça-feira (30) e que a Seleção Brasileira supere o Japão na segunda-feira (29). Os dois confrontos acontecem na segunda fase da Copa do Mundo, que já é eliminatória.

➡️ Melhores terceiros colocados da Copa: veja quem se classificou

Yan Diomandé tem história de superação e perda precoce da irmã

Por trás do sucesso na Copa, Diomandé carrega uma história de superação e luto pessoal que ele detalhou em uma emocionante carta aberta para sua irmã falecida, Roxane, publicada pelo site The Players' Tribune.

Roxane faleceu aos 15 anos, quando Yan ainda tinha 18 e enfrentava uma sucessão de frustrações na carreira, tendo sido rejeitado em testes no Chelsea, em clubes da França, da Grécia e até na segunda divisão dos Estados Unidos. O jogador revelou que, após tantos "nãos" e ter seu visto expirado nos EUA, Roxane foi a única pessoa que nunca deixou de acreditar em seu potencial.

Ele relembrou momentos da infância em que era apelidado de "Roberto Carlos" pelos adultos devido à força de seus chutes, mas confessou que ficava secretamente bravo porque seu verdadeiro ídolo era Cristiano Ronaldo.

Diomandé afirmou que se sente vazio desde a morte da irmã, mas que cada drible e cada gol na Copa são dedicados a ela, como uma forma de mostrar ao mundo o talento que apenas Roxane enxergava quando ninguém mais acreditava. Caso balance as redes contra o Brasil ou qualquer outro adversário neste mundial, o jovem atacante já prometeu que fará questão de garantir que todos saibam o nome de sua irmã.

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71

Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.