Brasil x Japão: Seleção fecha ciclo dos santos da Festa Junina na Copa do Mundo Após jogar nos dias de Santo Antônio e São João na fase de grupos, o Brasil enfrenta o Japão em 29 de junho, data dedicada a São Pedro

Além da bola rolando, a Seleção Brasileira entrará em campo na próxima segunda-feira (29) em uma data simbólica do calendário brasileiro. O duelo contra o Japão, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, será disputado no dia de São Pedro, encerrando um curioso roteiro vivido pelo Brasil ao longo do torneio.

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A caminhada da Seleção coincidiu com as três principais datas da Festa Junina. A estreia com empate diante do Marrocos aconteceu em 13 de junho, dia de Santo Antônio; já a vitória sobre a Escócia foi disputada em 24 de junho, dia de São João; e agora, contra os japoneses, o válido pela segunda fase da Copa será no dia 29 de junho, quando é celebrado São Pedro. Para um país em que futebol e religiosidade frequentemente caminham próximos, a coincidência chama a atenção.

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Matheus Cunha celebra o terceiro gol do Brasil sobre a Esócia (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Na bola e na fé: calendário "junino" da Seleção Copa

13 de junho – Brasil 1 x 1 Marrocos – Santo Antônio

24 de junho – Brasil 3 x 0 Escócia – São João

29 de junho – Brasil x Japão – São Pedro

Por que Santo Antônio, São João e São Pedro são os santos da Festa Junina?

A Festa Junina é uma das manifestações culturais mais tradicionais do Brasil e tem origem nas celebrações trazidas pelos portugueses durante o período colonial. Com o passar do tempo, a festividade incorporou elementos da cultura popular brasileira e passou a homenagear principalmente três santos católicos: Santo Antônio (13 de junho), São João Batista (24 de junho) e São Pedro (29 de junho).

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Cada um deles possui um significado próprio na tradição popular — Santo Antônio é conhecido como o "santo casamenteiro", São João é o principal símbolo das festas juninas e São Pedro, considerado o guardião das chaves do céu, encerra o ciclo das celebrações. As comemorações são marcadas por quadrilhas, bandeirinhas, fogueiras e comidas típicas à base de milho, além de reunirem milhões de brasileiros em todas as regiões do país.

Tradicionalmente, o ciclo de festas juninas se encerra nesta segunda-feira (29), no dia de São Pedro e também dia de Brasil na Copa do Mundo. O retrospecto no período ainda é positivo: duas vitórias e um empate da Seleção. Nos dias específicos dos santos, a equipe soma uma vitória e um empate. Agora, diante do Japão, tenta manter um retrospecto positivo e avançar às oitavas de final do Mundial.

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