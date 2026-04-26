Luciano atualiza condição física após dores na panturrilha em vitória do São Paulo

Mesmo com o gol marcado que deu a vitória do São Paulo em cima do Mirassol na noite de sábado (25), Luciano foi substituído e não atuou os 90 minutos em Campinas. O atacante foi substituído por Roger Machado aos 43 do segundo tempo, pouco mais de dez minutos após balançar as redes com a cabeçada. A troca gerou incômodo em parte da torcida nas arquibancadas, mas o jogador esclareceu que foi um pedido seu.

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Luciano afirmou que a saída aconteceu após uma sinalização sua para o banco de reservas para que Roger Machado o substituísse na reta final da partida por uma dor na panturrilha. O treinador sacou o camisa 10 e colocou o zagueiro Doria. Ao fim da partida, o autor do gol explicou a substituição e como está sua condição física.

- Minha panturrilha já vem de uns dias [com incômodo] e a gente está com esse controle de carga. Hoje pesou um pouco mais, aí eu pedi para sair outra vez. Espero que amanhã na reavaliação não seja nada tão grave e que terça-feira eu posso ajudar meus companheiros - disse Luciano, enquanto mostrava um saco de gelo amarrado em sua perna.

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Na terça-feira, o São Paulo entra em campo novamente pela Sul-Americana. O Tricolor visita o Millionarios na Colômbia e tenta manter o 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo C do torneio continental.

Luciano vem de uma sequência de quatro jogos seguidos gols. Anotou um diante o O'Higgins-CHI na vitória por 2 a 0 na Sul-Americana, um gol na derrota para o Vasco por 2 a 1 no Brasileirão, o gol do triunfo na ida da quinta fase da Copa do Brasil contra o Juventude e mais um tento decisivo diante do Mirassol no sábado. O jogador é peça fundamental no esquema de Roger Machado e tenta manter a sequência na titularidade.

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Contra o Juventude, o atacante foi substituído aos 36 minutos da segunda etapa e a troca também foi vaiada pela torcida no Morumbis. Nas duas ocasiões, Luciano saiu em defesa do treinador e afirmou que o grupo está fechado com o treinador. Roger terá dois dias para preparar a equipe e viajar a até a Colômbia para o jogo da copa continental.

Luciano foi substituído aos 43 do segundo tempo. (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Como está o São Paulo no Brasileirão e Sul-Americana

O gol de Luciano contra o Mirassol "deu uma folga" ao São Paulo na tabela, como destacou Roger Machado em entrevista após a partida. O Tricolor chegou a 23 pontos, mesma pontuação de Flamengo e Fluminense, e ocupa a quarta colocação. O time segue na frente do Bahia, adversário direto na vaga pelo G4 que empatou com o Santos, e não pode ser ultrapassado por Athletico-PR e Coritiba, que ainda jogam na rodada.

Na Sul-Americana, o São Paulo soma seis pontos na liderança do grupo, o único a vencer os dois jogos até aqui. Atrás aparecem Millionarios e O'Higgins, com três pontos cada um, além do Boston River-URU, último colocado da chave que ainda não pontuou.