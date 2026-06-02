Victor Sá no São Paulo? O que se sabe sobre o assunto

Victor Sá, atualmente no Krasnodar, da Rússia, entrou na mira do São Paulo. O Lance! apurou, no entanto, que uma eventual contratação é considerada difícil no momento. Segundo apurou a reportagem, o Athletico-PR também estaria avançando nas negociações pelo atacante.

continua após a publicidade

Em uma possível chegada ao Tricolor, Victor Sá desembarcaria após o fim de seu vínculo com a equipe russa, que se aproxima. Porém, além da concorrência do clube paranaense, os salários do jogador também são considerados elevados.

No Brasil, Victor Sá chamou atenção após sua passagem pelo Botafogo - entre 2022 e 2024. Em 2024, foi negociado ao Krasnodar, da Rússia. Seu contrato termina na metade do ano e ainda não existiu uma movimentação para renovação. Em abril, o time carioca chegou a sondar a situação do atacante pensando em uma repatriação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Victor Sá comemorando gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)

São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado

Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. Entre eles, um ou dois zagueiros, além da vinda de um meia. O São Paulo deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube.