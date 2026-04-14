São Paulo vence o O'Higgins e lidera grupo na Copa Sul-Americana
Equipes se enfrentaram no Morumbis na noite desta terça-feira (14)
O São Paulo venceu o O'Higgins por 2 a 0 em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor contou com os gols de Luciano e Artur. Com o resultado, lidera o grupo C com seis pontos.
São Paulo x O'Higgins: como foi o jogo?
Em uma noite fria e com público abaixo do esperado, o São Paulo começou a partida impondo seu ritmo. Logo aos sete minutos, abriu o placar com um golaço de Luciano. A jogada começou com Marcos Antonio, que encontrou Calleri - responsável por fazer a assistência para o camisa 10 balançar as redes.
Até a metade do primeiro tempo, o jogo se concentrou praticamente todo no campo de defesa do O'Higgins. A equipe chilena só conseguiu avançar a marcação a partir dos 22 minutos e, na primeira chegada com mais perigo, parou em uma intervenção atenta de Alan Franco.
O O'Higgins começou a atacar mais, mas o Tricolor sabia segurar com boas defesas do goleiro Rafael. No mais, o time de Roger Machado ganhou uma preocupação. Marcos Antonio deixou o gramado do Morumbis após sentir o que aparentava ser a posterior da coxa. O atleta quem pediu para sair próximo aos 35 minutos. Danielzinho entrou em seu lugar.
O São Paulo não se fechou na volta do intervalo. Sem mudanças para ambos os lados, o Tricolor começou pressionando bastante. Mais uma vez, Luciano apareceu, mas foi travado pela defesa chilena.
Não demorou muito para a pressão dar uma resposta. Mais uma vez com assistência de Calleri, agora foi a vez de Artur. O jogador não deu chances para o goleiro Carabalí e marcou seu primeiro com a camisa tricolor.
O'Higgins tentou reagir, mas repetindo o que aconteceu na primeira etapa, desperdiçava chances. Aos 31 da etapa final, Vencino descontou para o time chileno, mas a arbitragem anulou por conta de uma falta em cima do Tolói.
O São Paulo soube segurar o resultado e saiu com os três pontos, na liderança do grupo C.
O que vem por aí?
São Paulo enfrenta o Vasco neste sábado, dia 18 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá em São Januário. Enquanto isso, o O'Higgins encara o Cobresal no domingo, dia 19, pelo Campeonato Chileno.
✅ FICHA TÉCNICA
São Paulo 2 x 0 O'Higgins
COPA SUL-AMERICANA – 2ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
🟨 Cartões amarelos: Ogaz, Pavez, Leiva, Sarrafiore, Vencino (O'Higgins); Calleri, Luciano, Bobadilla (São Paulo)
🟥 Cartões vermelhos: -
🥅Gols: Luciano (1-0); Artur (2-0)
🏟️ Público: 19.990 presentes
💰 Renda: R$ 762.415,00
Escalações
SÃO PAULO
Rafael; Lucas Ramon, Toloi e Alan Franco e Enzo; Marcos (Danielzinho) e Bobadilla; Artur, Lucca (Tetê) e Luciano (Tapia); Calleri (Luan).
O'Higgins
Carabalí; Faúndez (Moralles), Garrido, Leandro Díaz e Pavez Muñoz; Juan Leiva e Ogaz (Gabriel Pinto); Arnaldo Castillo, Sarrafiore e Bryan Rabello (Maturana); Francisco González.
